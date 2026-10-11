MERVE YURTYAPAN

Atv'nin yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer' ilk bölümünden itibaren izleyiciyi etkisi altına aldı. Almanya'da başlayıp Adana'ya uzanan hikaye çarpıcı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteriyle ekrana geliyor. Kenan'ın Almanya'ya yaptığı yolculuk, hayatının aşkı Leyla Breger ile tanışmasına vesile oluyor. Almanya'da başlayan bu karşılaşma, Kenan'ın Adana'ya döndüğünde ailesiyle yaşayacağı büyük çatışmaların da başlangıcı oluyor. 70'li yılların ruhunu yansıtan dizi, güçlü hikayesinin yanı sıra oyunculukları ve çekim mekânlarıyla da ilgi çekiyor. Bu hikayenin bir de minik oyuncusu var. Burak Özçivit'in canlandırdığı Kenan ile Beyza Gümülcine'nin oynadığı Leyla Breger'in oğlu Emir'i oynayan Bilgin Köle.

Bilgin'e, sette kucak açan oyunculardan biri Burak Özçivit oldu. 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlenen Özçivit'in 7 yaşında Karan, 3 yaşında Kerem adında iki oğlu var. Baba şefkatini sete de taşıyan ünlü oyuncu, Bilgin'i bir an olsun yalnız bırakmıyor. Birlikte olan sahnelerinde Bilgin'i motive ediyor, çekim aralarında onun konforunu düşünüp rahat etmesi için elinden geleni yapıyor. Hatta minik oyuncuya sürprizler yapıyor. Özçivit, bir gün sete elinde oyuncaklarla, bir diğer gün balonlarla gidip Bilgin'i mutlu ediyor. Minik oyuncu ise uyurken bile Özçivit'in hediyelerini elinden bırakmıyor. Bilgin, Özçivit'in davranışı için "Sevgisi ve desteği benim için çok kıymetli" diyor.

Çocuk oyuncuların setteki konforunu sağlamak, onlara iyi bir ortam sunmak çok önemli. Artık tüm projelerde bu durum için çok hassas davranılıyor. Miniklerin psikolojilerini korumak için pedagoglardan destek alıp oyuncu koçları bulunduruyorlar. Onların okul hayatını aksatmayacak set programları hazırlıyorlar. Tabii bu noktada çocuklara destek olan deneyimli oyuncular da büyük önem taşıyor. Bu konuda Burak Özçivit'i tebrik ediyorum. Oğlunu canlandıran Bilgin'e böyle kol kanat germesi, ona baba şefkati ve sevgisi göstermesi çok değerli bir davranış. Eminim yıllar geçip koca bir oyuncu olduğunda da Bilgin, Burak ağabeyinin bu hassas davranışlarını hiç unutmayacak.