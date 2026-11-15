MERVE YURTYAPAN

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Taraftarın büyük sevgisini kazanan Aleksey için tribünlerde Rusça marş bile yapıldı. Kısa sürede taraftarla bu kadar yakın bir bağ kurmaktan çok mutlu olan futbolcu, yaz aylarında eski futbolcu ve sunucu Irina Podshibyakina ile hayatını birleştirmişti.

İstanbul'a hemen alışan Irina, Türkiye'ye yerleştikten sonra değişen hayatlarını anlattı: "İstanbul'a gelince önce bir süre otelde kalıp ev aradık. Aleksey'in takım arkadaşlarının yönlendirmesiyle stada yakın bir ev bulduk. Köpeklerimiz olduğu için müstakil bir ev baktık. Hatta ilk baktığımız evlerden birine yerleştik. Şehir merkezine biraz uzağız ama bu da bizim için çok sorun değil" dedi.

Türkiye'yi görmek isteyen arkadaşlarının akın akın İstanbul'a geldiğini belirten ünlü sunucu, "İstanbul'a taşındıktan sonra evimiz parasız bir otele döndü. Arkadaşlarımızın hepsi buraya gelip görmek istiyor. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Yakınlarımızı ağırlamayı çok seviyoruz" diye konuştu.

Batrakov ve eşi Irina Podshibyakina, Türk misafirperverliğini de benimsedi. Rus çift, arkadaşlarını en iyi şekilde ağırlayıp İstanbul turu düzenliyor. Irina, "Arkadaşlarımız gelince onları gezdiriyoruz. Herkesi Galata'ya götürüyoruz. Galata Kulesi çok güzel. Oradaki sokakları da çok seviyorum. Kalabalık ama yaşayan bir yer. Yorulduğunuz zaman yemek yiyip kahve içip etrafa bakabiliyorsunuz. Genelde herkese balık dürüm yediriyorum. Ben de çok sevdim. Ortaköy'e gidip turluyoruz. Tarihi ve doğal güzellikleri arkadaşlarımızla birlikte keşfediyoruz" diyerek rotalarını da anlattı.

Aleksey Batrakov ve Irina Podshibyakina, samimi tavırlarıyla kısa sürede herkesin sevgisini kazandı. Türkiye'yi çok seven ve taraftarla da sıcak bir iletişim kuran çiftin, ülkemizde çok uzun yıllar mutlulukla yaşamalarını diliyorum.



YAKINLARINI DA GS'LI YAPTI

Aleksey Batrakov ve eşi Irina Podshibyakina, arkadaşlarına Galatasaray'ı da anlatmayı ihmal etmiyor. Ünlü futbolcu, yakınlarına Batrakov yazılı GS forması yaptırıp imzalıyor. Oynadığı takımın maçlarını izletiyor. Çiftin Ksenia adlı arkadaşları, "İstanbul'da arkadaşlarımla buluştum. Sıcak sözler, samimiyet ile karşılandım. İnsanların nazik ve misafirperverliği beni çok mutlu etti. Aleksey bana özel forma hazırlattı. Onların her maçta goller atıp başarılı olmalarını diliyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.