Atv’nin perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizisi ‘Güneşin Doğduğu Yer’de tek başına mücadele veren ‘Leyla Breger’i canlandıran Beyza Gümülcine, “Leyla, içimdeki o cesur kızı uyandırdı. Kendimde bulamadığım o gücü keşfetmemi sağladı” dedi

atv'nin sevilen dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de 'Leyla Breger' karakterini canlandıran Beyza Gümülcine, ilk başrol deneyimini yaşıyor. Dizide oğlu için mücadele veren gözü yaşlı bir anneyi canlandıran Gümülcine ile bir araya geldik. Samimi, doğal ve gözlerinin içi gülen biri. Dizinin izleyicide bu denli büyük bir karşılık bulmasından ötürü çok mutlu.

Burak Özçivit ile uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarını söyleyen ve sette en büyük destekçisinin ünlü oyuncu olduğunun altını çizen Gümülcine ile koyu bir sohbete daldık. Rolünü ve dizinin başarısını anlatan Gümülcine, son dönemde gündemden düşmeyen yapay zeka ve sosyal medyanın etkileri hakkında da konuştu.

'Güneşin Doğduğu Yer', ilk bölümden itibaren izleyiciyi etkisi altına aldı. Çok güçlü bir senaryo var. Oğlu elinden alınmış bir anne olan 'Leyla Breger'in hikayesi size neler hissettiriyor?

Leyla, hayatta her zaman tek başına mücadele vermiş, tek başına hayatta kalıp mutluluğu tek başına olmakta bulmuş birisi. Bir gün bir oğlu oluyor, o tek başınalığının ve önceliklerinin yerini oğlu alıyor. Her şeyden daha çok oğlunu seviyor. Derken en kıymetlisi elinden alınıyor, oğluna hasret kocaman bir üç yıl geçiriyor. Ve o noktada o sevecen hayat dolu kız, yerini amaçları uğruna savaşmaya hazır bir amazona bırakıyor. Leyla bende içimdeki o cesur kızı uyandırdı. Kendimde keşfetmediğim o gücü keşfetmemi sağladı.

Sizi sürekli gözü yaşlı görüyoruz. Bu sahnelere nasıl hazırlanıyorsunuz? Ağlarken neler düşünüyorsunuz?

Aslında genel olarak anın gerçekliğindeyim. Şanslıyım ki empati yeteneğine sahip biriyim. Bu sebeple sadece karakterin yaşadıklarını düşündüğümde bir anda duygulanabiliyorum.

Dizinin yurtdışı yolculuğu da başladı. Cannes'da çok büyük ilgi vardı. Yurtdışındaki dizi takipçilerinden mesajlar alıyor musunuz?

Çok güzel yorumlar ve çok güzel mesajlar alıyorum. Bunda dizinin payı tabii ki çok büyük. Kendimi bu anlamda çok şanslı hissediyorum.

Kariyeriniz için bu dizinin dönüm noktası olduğunu söyleyebilir miyiz?

Tabii ki söyleyebiliriz. Bu benim ilk başrolüm, aynı zamanda da ikinci işim. Her şey çok hızlı gelişti hayatımda. Bu şansı da en iyi şekilde değerlendirmek için çok çalıştığımı söyleyebilirim.

Şampiyonlar ligi gibi bir ekip var. Deneyimli bir kadro kuruldu. Bu ekibin bir parçası olmak nasıl?

Hem çok konforlu hem çok stresli diyebilirim. Bir yandan oyun almak, oyun oynamak çok keyifli ama bir yandan tabii ki çok dev isimlerle oynamak bazen stresli hissettirebiliyor.

BURAK'LA ÇALIŞMAK ÇOK KONFORLU

Burak Özçivit ile partner olarak nasıl bir uyumunuz var?

Burak inanılmaz konforlu ve destekleyici bir partner. Sahnenin öncesinde, sonrasında karakter ve senaryo hakkında çok şey konuşup tartışabiliyorum onunla. Genel olarak sektör ve kamera hakkında da çok şey öğrendim. Her an ve her zaman setteki en büyük destekçim diyebilirim.

Sektördeki herkes Burak Özçivit'in çok disiplinli ve ekiple çok uyumlu bir oyuncu olduğunu söylüyor. Siz ne dersiniz?

Tam olarak az önce de bahsettiğim gibi birisi. Çok destekleyici ve çok disiplinli birisi. Onunla çalışma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Bu kadar büyük bir isim olmasının tesadüf olmadığını ben de kendi deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim.



AVUKATLIĞI SEVEREK YAPTIM

Sizi rol aldığınız reklam filmlerinden tanıyoruz. Peki sanat dünyasına nasıl adım attınız?

Tamamen şans eseri oldu aslında. Tanıştığım ve güvendiğim bir fotoğrafçı modellik yapmak isteyip istemediğimi sordu. O dönem de avukatlığı bırakmıştım.

'Neden olmasın?' Dedim. Sonra iş, işi getirdi çok deneyim kazandım.

Derken reklam filmleri gelmeye başladı. En son olarak da bir dizide oynamıştım ve sonrasında da burası. Sanırım doğru zamanda doğru yerde olmak diyebilirim. (Gülümsüyor) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuşsunuz, 2 yıl da avukatlık deneyiminiz olmuş. Neden devam etmediniz?

Avukatlığı da çok severek yaptım aslında. Ancak oyunculuk dünyasına adım attığımda kendimi buraya daha ait hissettim. Kamera önünde olmak, farklı karakterleri canlandırmak ve bu dünyanın bir parçası olmak bana çok keyif verdi.

Hayatımda böyle bir yol açılmışken bu şansı değerlendirmek ve kendimi bu alanda geliştirmek istedim.

Herkesin avukatlara mutlaka ihtiyacı oluyor.

Yakın çevrenizden yardım isteyen, sizden danışmanlık alan oluyor mu?

Tabii ki oluyor. Ama ben yıllardır uzak kaldığım için yardım etmeyi etik bulmuyorum. Çünkü hukuk da çok dinamik bir alan. Tabii ki takip etmeye çalışıyorum ama gözümden bir şey kaçtığı takdirde doğabilecek problemlerin de farkındayım. O yüzden işin ehli bir sürü arkadaşım var onlara yönlendirmeyi tercih ediyorum.



SOSYAL MEDYA İNSANLARI YALNIZLIĞA İTİYOR



Sosyal medya ile aranız nasıl?

Yani fırsat buldukça zaman geçiririm. Ama sürekli değil.

Yapay zeka kullanıyor musunuz? Güne yapay zeka uygulamalarıyla konuşarak başlayanlar var. Sizce bunlar insanları iyice yalnızlığa itecek mi?

Kullanıyorum tabii. Ama çok sık değil. Dertleşmek için değil de daha çok sorularımın cevabı için. Ben arkadaşlarımla konuşmayı daha çok seviyorum. Dedim ya biraz gelenekselciyim.( gülüyor) sadece yapay zeka değil bence sosyal medyanın da bu kadar yoğun kullanılması insanları yalnızlığa itiyor. İki sohbet edeceğine orda bir şeyler kaydırmak daha cazip geliyor herkese. Onu da anlıyorum yoğun hayatlarımız var ve bazen insan beynini tamamen boşaltmak istiyor. Bomboş şeyler izlemek istiyor. Ama tabii ki fazlası da insanları sosyalleşmekten alıkoyuyor.

Bu konuda çok büyük tartışmalar var. İleride oyuncuların yerini de alacak deniyor. Siz bunu riskli görüyor musunuz?

Yani tabii ki mümkün. Hatta birçok dikey format iş de yapay zekayla yapılmaya başladı. Yavaş yavaş dizilerde de tamamen olmasa da kullanılıyor. Bekleyip göreceğiz.

ALIŞVERİŞİ SEVERİM AMA MARKA TAKINTIM YOK



Alışveriş tutkunuz var mı?

Alışverişi çok severim. Bu konuda yalan söyleyemeyeceğim. Ama asla marka takıntım yok. Bir moda akımını da takip etmiyorum. O gün nasıl hissediyorsam öyle giyinmeyi tercih ediyorum.

Sırf moda diye bir ürüne fahiş paralar öder misiniz?

Moda olması değil benim gerçekten çok beğenmiş olmam gerekiyor. O zaman belki kendimi şımartmak istiyorsam neden olmasın.

AİLEM EN BÜYÜK DESTEKÇİM



Aile size ne ifade ediyor?

Ailem en büyük destekçim. Her zaman öyle oldu olmaya da devam edecek. Vazgeçilmezlerim onlar benim.

Geleneksel bir yanınız var mı?

Oldukça geleneksel biriyim aslında. Özel hayatımda da ilişkilerimde de. Geleneklerini önemseyen, bunlara göre yaşamayı konforlu da bulan bir yapım var.

Adana'nın yemekleri meşhur. Peki siz en çok hangi yemeklerini sevdiniz?

Bütün yemeklerine bayıldım ama haşlama içli köfte diyebilirim.

Set dışında nasıl vakit geçiriyorsunuz?

Set dışında sürekli ezber yapıyorum ve belki fırsat bulursam uyumaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok yoğun bir senaryomuz var.

Sizce setin en eğlencelisi, en disiplinlisi, en titizi, en uykucusu kimler?

Herkes birbirinden eğlenceli ve disiplinli. Ben pek uykucu göremedim. (Gülüyor)

HERKES İKİNCİ ŞANSI HAK EDER



Dizide büyük aşkın kahramanı Leyla. Peki herkes ikinci bir şansı hak eder mi? Aşk size ne ifade ediyor?

Bence hak eder. Hatalar insanlara mahsustur. Ama insanın kendine sorması gereken asıl soru "Ben affettiğimde kendime olan saygımdan ödün verir miyim?" olmalıdır. Eğer bunun cevabı "Evet" ise o noktada affeden kişi iki kere düşünmelidir.

Sevginiz için imkansızlıklarla mücadele eder misiniz?

Ben sanırım mücadele etmemi gerektirecek hiçbir durum yaşamadım şimdiye kadar. O yüzden dürüst olamayacağım.