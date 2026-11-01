MERVE YURTYAPAN

ATV dizisi 'Altı Üstü İstanbul' hikayesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizide her izleyiciye hitap edecek bir konu var. Zengin ve fakir ailelerin çatışması, her şeye rağmen ortak paydada buluşabilen gençlerin yaşadıkları ilgiyle izleniyor.

Yüsra Geyik ise dizide Nihal karakteriyle parlıyor. Ünlü oyuncu aslında sanat dünyasına küçük yaşta adım attı. Tabii onu şöhrete kavuşturan iş ise Arka Sokaklar'da uzun yıllar oynadığı rolüydü. Ama bence Geyik'in oyunculuğunu en iyi gösterdiği proje 'Altı Üstü İstanbul' oldu. Ailenin tüm yükünü omzunda taşıyan fedakar bir abla Nihal. Mahalledeki tüm gençlerin de ablası. Düşündüğünü açıkça söyleyen, cesur biri. Hem duygusal hem de çok eğlenceli. Hele evde babaannesiyle geçen o diyalogları yok mu? Para düşkünü ve acımasız bir babaannesi var.

BU ROLDE KENDİNİ BULDU

Onun bu yönlerine karşı yaptığı eğlenceli eleştiriler, izleyicilerin çok dikkatini çekiyor. Yüsra Geyik'in dizideki sahnelerinin çoğu da viral oluyor. O da bu durumdan çok memnun. "Herkes Candan karakterinde kendimi bulduğumu söylüyor. Meğer içimde kıpır kıpır bir mahalle kızı varmış. Sete gitmek için sabırsızlanıyorum. Rolümü canlandırırken çok keyif alıyorum. Ekibimizdeki her oyuncu arkadaşımı da ayrı ayrı çok seviyorum" diyerek rolünden ve diziden bahsediyor.

Neşeli ve güler yüzüyle dikkat çeken Geyik'in bilinmeyen özellikleri de var. Ünlü oyuncu, israftan hiç hoşlanmayan, kullanmayacağı hiçbir ürünü almayan, oldukça tasarruflu biri. Geyik, "Görebileceğiniz en tasarruflu insanım. Bir şeye ihtiyacım yoksa asla satın almam. Olur da bir alışverişe çıkıp çok kullanmayacağım bir şey almışım. Onu dolabımda boş yere tutmam. Yoksa 'Ben niye bunu aldım' diye düşünüp kendimi hasta ederim. O nedenle bir şekilde aldığım ürünü kullanmaya çalışırım" dedi.

Sanat dünyasında sırf moda olduğu için sadece bir kere giyip gardıroba eşyalarını kaldıran kişilere çok alışkınız. Hal böyle olunca Yüsra Geyik'in bu tutumunun hepinizi şaşırttığına çok eminim. Ama bir yandan da beni çok mutlu etti. Çünkü böyle kazandığı paranın kıymetini bilen, harcamalarına dikkat eden, tasarruflu olan ünlülerin açıklamaları gençlerimize de örnek oluyor.

YÖRESEL YEMEKLERİ SEVİYOR

Yüsra Geyik, Samsun doğumlu. Ailesi Çarşambalı olan Geyik, 7 yaşına gelene kadar Samsun'da yaşadı. Bu nedenle yöresel yemeklere de çok hakim. Hatta en sevdiği yemek de birçok kişinin adını bile hiç duymadığı Kırçan. Bu yemek, Karadeniz Bölgesi'nde ilkbaharda dikenlerin arasından toplanan şifalı ve lezzetli bir ot türü. Bu ottan yapılan en popüler yemekler ise kırçan kavurması ve kırçan yoğurtlamasıdır. Yüsra Geyik, sette sürekli bu yemekten bahsedip ekip arkadaşlarına da tavsiye ediyor.