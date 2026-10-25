MERVE YURTYAPAN

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Mardin'e gittim. Eski çağlardan günümüze uzanan tarihi dokusuyla büyüleyici bir şehir gördük. Hem tarih, hem de lezzet dolu bir geziydi.

Mardin'in her köşesi turist doluydu, turlarla gelen turistler rehberler eşliğinde şehri karış karış geziyordu. Midyat'a gittiğimizde de büyük bir yoğunluk vardı, insanlar kalabalık gruplar halinde belli bir noktaya doğru hızla gidiyordu. Bu yoğunluğun ne olduğuna baktığımda herkesin bir konağa doğru gittiğini gördüm. Tabii ki bu konak atv'nin bir dönem fırtınalar estiren dizisi Sıla Konağı'ndan başkası değildi. Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı dizi, 2006 yılında yayınlanıyordu. Üzerinden tam 20 yıl geçti ama Mardin'deki ilgi hala ilk günkü gibi... Yerli ve yabancı turistler, konağın önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu. Hatta içeri girmek için sıra bekliyorlardı. Konağın odalarını gezip onun durduğu terasta fotoğraflar çektiriyorlardı.

Konak'a girmek için sıra bekliyorlarSokaklarda en çok ilgi gören takı ise, Cansu Dere'nin dizide taktığı tokaydı. Dükkanların önünde ünlü oyuncunun dizideki görselleri yer alıyordu. 'Sıla Tokası' olarak bilinen bu saç aksesuarları turistlerin saçlarını süslüyordu. Bu görüntüler aslında oyuncuların yıllara meydan okuyan işler yaptıklarının da kanıtıydı. Üzerinden tam 20 yol geçmesine rağmen hala herkes diziyi hatırlıyor, o günkü takılara da rağbet gösteriyor. İşte bu büyük bir başarı. Turizme katkısı da çok önemli. Otobüslerle gelen turistler hala o konağı görüp önünde pozlar veriyor, dakikalarca sıra bekleyip içeri girmek için sabırsızlanıyor.

Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısı her geçen gün büyüyerek artıyor. Oyuncularımıza, dizilerin mekanlarına hayran olanlar uzun yıllar geçse de tekrar tekrar bu dizileri izleyip ülkemize geliyorlar. Başarılı işler karşılığını bulmaya devam ediyor...