MERVE YURTYAPAN

Mesut Özil, dünyaca ünlü eski futbolcu... 2023 yılında futbol kariyerini sonlandıran Özil, ardından Türkiye'ye yerleşmişti. 2019 yılında Türkiye güzellik kraliçelerinden Amine Gülşe ile evlenen ve üç kız çocuğu olan Özil, futbolu bıraktı ama antrenmanlarına aynı disiplinle devam ediyor. Ünlü yıldız, evinin bir katına özel bir salon da yaptırdı. Burada hiç aksatmadan her gün antrenman yapan Özil, ayrıca özel bir eğitmenle de çalışıyor.

Uzun yıllardır güvendiği spor hocasıyla yola devam eden Özil, bu salonda kendisinin en özel anlarını da ölümsüzleştirdi. 10 numarayla futbol sahasında fırtınalar estiren Özil, tüm duvarlara el işçiliğiyle resim yaptırdı. Maçlardaki bazı karelerini duvarlara çizdiren ünlü futbolcu, spor salonunu boydan boya renklendirmek için graffiti sanatını yapan gençlerle çalıştı.

"Kariyerim boyunca oynama fırsatı bulduğum tüm muhteşem kulüplerle gurur" duyuyorum diyen Özil, her bir duvara kariyerindeki önemli maçlardan seçtiği birkaç anı çizdirdi. Bununla da yetinmeyen Özil, buraya her gittiğinde motivasyonunu yükseltecek anlamlı sözleri de yazdırdı.

En dikkat çekici detay ise Özil'in hayat mottosuna dair cümlelerin olmasıydı. Özil, "Yetenek oyuncuları inşa eder, çok çalışmak ise efsaneleri..." yazdırıp altına da imzasını attı.

Hayatını futbola adamış, tüm dünyada iz bırakmış bir futbolcu Mesut Özil. Spor onun için bir yaşam biçimi haline gelmiş. Futbolu bıraksa da profesyonel sporcu disiplini hâlâ hayatının en önemli yerinde. Yüksek motivasyonla her güne spor yaparak başlayan futbolcunun bu tutkusu da gençlere ilham verecek cinsten. Aslında spor onun için bir yaşam biçimi haline gelmiş. Bunun için de büyük bir emek ve zaman harcıyor. Gerçekten sporun bir dalını meslek olarak edinmek isteyen herkese Özil'in bu özel çalışma temposu örnek olsun...





SPOR RUTİNİ

Mesut Özil, güne yumurtanın ağırlıklı olduğu bir kahvaltıyla başlıyor. Ardından antrenörü eşliğinde yoğun bir vücut geliştirme ve fitness rutini uyguluyor. Ağırlık çalışıyor, özel egzersizler ve halat çalışmaları yapıyor.

Daha sonra ormanlık bir alanda hafif bir koşu yaptıktan sonra eve geri dönüyor. Ardından buzla dolu bir şok havuzuna girip son olarak da saunaya girerek günü sonlandırıyor. Tabii böylesi bir spor rutinini uygulayabilmek için yıllarını aynı disiplinle geçirmiş profesyonel bir sporcu olmak gerekiyor.