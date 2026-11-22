Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri kuşkusuz turşudur. Sebzelerin tuzlu suda fermente edilerek saklanması uygulaması M.Ö. 4000'li yıllara, Mezopotamya'ya kadar uzanır; Anadolu'da da binlerce yıldır süregelen bir alışkanlıktır. Tabii dünyaca ünlü yıldızların bizim mutfak kültürümüzde bu kadar önemli olan bir ürünü tüketmesi her zaman dikkatimizi çekmiştir.

Dua Lipa'nın turşu suyuyla yaptığı içecek kısa sürede viral olmuş ve birçok kişi bu tarifi denemişti. Kimi beğenmiş, kimi ise bu tada alışamamıştı. Turşu deyince akla gelen ikinci dünya starı ise Selena Gomez. Meksika asıllı Amerikalı oyuncu Selena Gomez, son dönemin kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden. Justin Bieber ile aşkı dillere destan olan, ardından ayrılıklarıyla uzun süre gündemde kalan Gomez, müzisyen Benny Blanco ile evlenmesiyle de çok konuşulmuştu.

Selena Gomez için turşu aslında bir tutku. Çocukluğunun geçtiği Teksas'ta sokak lezzetleriyle turşuyla tanışan Gomez, o yılların ardından sürekli turşu tüketmeye başladı. Hatta öyle çok turşu yiyordu ki arkadaşları doğum gününde ona turşudan pasta yaptırmıştı. Eşi ise Sevgililer Günü'nde bir kavanoz turşu hediye etmişti.

Gomez'in turşuya olan aşkı her geçen gün arttı. Hatta eşi Benny Blanco, geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez ile sohbet ederken eşinin bu sevgisinden bahsetti. Benny Blanco, "Eşim her gün bir kavanoz turşu yiyor. Ondan vazgeçmesine imkân yok" dedi. Lopez, Selena'nın bu tutkusuna şaşkınlıkla karşılık verdi.

TÜRKİYE'DE VİRAL OLDU

Hatta Selena Gomez'in turşuya olan aşkı farklı tariflere de dönüştü. Ünlü yıldız, patlamış mısıra dahi bu tadı kattı. Önce mısıra acı sos koyan Gomez, ardından patlamış mısırları turşu suyuna bulayıp yedi. Bu tarif kısa sürede Türkiye'de viral oldu. Birçok kişi mısırı turşu suyuna batırıp yedi. Sizce nasıl olur? Turşu sevenler için denemek de fayda var...