Milli futbolcu Cengiz Ünder ile oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül, uzun yıllar süren birlikteliklerini 2025 yılında resmiyete dökmeye karar vermişti. Ünder, geçen yıl Yerebatan Sarnıcı'nda Yenigül'e romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Çift, altı ay sonra yakınlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Mayıs 2026'da da İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.

Çift, geçtiğimiz haftalarda mutlu haberi hayranlarıyla paylaştı. Ünlü futbolcu ve eşi, mutlu yuvalarını bebek müjdesiyle taçlandırdı. Şimdilerde 5.5 aylık hamile olan Bilge Yenigül, bu süreçte sporu hiç bırakmadı. Aksine düzenli spor hayatına devam eden Yenigül, ağır sporlar yaparken de görüldü. Geçtiğimiz hafta spor salonunda karnıyla ağırlık çalışırken görüntü paylaşan Yenigül'ün bu hareketleri yeni bir tartışmaya neden oldu. Birçok kişi güzel oyuncunun yaptığı bu hareketleri tehlikeli bulurken, bazıları da düzenli spora devam etmesinin bu süreci daha rahat geçirmesini sağlayacağını savundu. Birçok kişi ise "Böyle ağırlık kaldırmak tehlikeli değil mi? Biz korkudan ağır poşetleri bile kaldırmıyorduk" diye yorum yaptı.

Bilge Yenigül'ün hamileyken yaptığı ağır spor hakkında çıkan bu tartışmanın üzerinde konunun uzmanlarına danıştım. Kadın doğum uzmanları ise bu konudaki en doğru bilgileri paylaştı. Hayatı boyunca antrenman yapan kişilerin spor hayatlarına hamilelik sürecinde de devam edebileceğini söyleyen doktorlar, "Amaç sportif rekor kırmak değil dayanıklılığı artırmak olmalı" dedi. Ayrıca spor geçmişi olmayan hamilelerin bu tarz hareketleri yapmalarının doğru olmayacağı konusunda da uyarıda bulundular. Aman dikkat!

DOKTOR KONTROLÜNDE EGZERSİZ YAPMAYA TEŞVİK ETMELİYİZ

Op. Dr. Çiğdem Karas: "Gebelik, kadınların hareketten uzaklaşması gereken değil, aksine fiziksel olarak aktif kalmalarını desteklediğimiz bir dönemdir. Sağlıklı ve komplikasyonsuz bir gebelikte, kişinin fiziksel kapasitesine uygun ağırlık ve direnç egzersizleri yapması anne ve bebek açısından güvenli kabul edilmektedir. Düzenli egzersiz, gebelik diyabeti ve hipertansiyon riskini azaltırken kas gücünün korunmasına, aşırı kilo alımının önlenmesine ve doğum sonrası toparlanmaya da katkı sağlar. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, yüksek yoğunluklu direnç egzersizleri konusunda da olumlu sonuçlar ortaya koymakla birlikte, çok ağır yüklerle yapılan antrenmanların uzun dönem güvenliğine ilişkin veriler henüz sınırlıdır.

Gebelik öncesinde düzenli ağırlık çalışan bir kadınla, gebelik sırasında ilk kez ağırlık çalışmaya başlayan bir kadını aynı şekilde değerlendirmemek gerekir. Her gebe için geçerli bir kilogram sınırı yoktur; egzersizin yoğunluğu kişinin fiziksel kapasitesine, spor geçmişine ve gebeliğin seyrine göre belirlenmelidir. Unutulmamalıdır ki gebelik bir hastalık değil, fizyolojik bir süreçtir. Bu dönemde amacımız sportif performans rekorları kırmak değil, kas gücünü, metabolik sağlığı ve fiziksel dayanıklılığı korumaktır. Kadınları hareket etmekten korkutmak yerine, hekim kontrolünde bilinçli ve güvenli egzersiz yapmaya teşvik etmeliyiz."

KENDİLERİNİ ZORLAMADAN ÇALIŞMALILAR

Op. Dr. Burcu Gülşah Balcı: "Daha önceden düzenli spor- ağır egzersiz yapan hamileler, belirli haftalara göre belirli bölgeleri zorlamadan bu çalışmaları yapabilir. Ama hamilelik öncesi spor yapma alışkanlığı olmayan bir gebe için bu hareketler pek doğru olmayabilir."