ÖMER KARAHAN

Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı, sokak hayvanları için 1 ton mama desteğinde bulundu. Futbolculuk kariyerlerinin haricinde sosyal sorumluluk projeleri ile de isimlerinden söz ettiren Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal ve Başakşehirli Şener Özbayraklı, Ankara Mogan Gölü kıyısında yaptırdıkları okulda öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin 'Sokak hayvanları için mama istiyoruz' talebini yerine getiren futbolcular, öğrencilerle birlikte yaptıkları maç sonrasında sokak hayvanlarına 1 ton mama bağışında bulundu.

Mehmet Topal, "Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar ileride bu ülkeyi çok iyi şekilde kalkındıracaklar. Biz de burada onlara katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ederiz, kendileri çok önemli. Hem güzel bir eğitim ortamı sağlıyorlar, hem de hayvan sevgisi aşılıyorlar" diye konuştu.







Öğrenciler ile yaptıkları futbol maçının ardından Topal "Maçın kazananı sokak hayvanları oldu" dedi.

Sevimli dostlarımız için yapılan bu tip yardımlar çok kıymetli... Ancak burada söylemeden geçemeyeceğim, Mehmet Topal isminin değeri... Mehmet Topal ve eşi Selda Topal'ın bilinen bilinmeyen birçok noktada yaptıkları yardımları bilen birisiyim. Birçok futbolcu lüks araba, pahalı saat, milyonluk malikane peşinde koşup haber olurken Mehmet Topal hep başarılı futbolu ve yaptığı yardımları ile konu oluyor. Gerçekten bravo...Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı, sokak hayvanları için 1 ton mama desteğinde bulundu. Futbolculuk kariyerlerinin haricinde sosyal sorumluluk projeleri ile de isimlerinden söz ettiren Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal ve Başakşehirli Şener Özbayraklı, Ankara Mogan Gölü kıyısında yaptırdıkları okulda öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin 'Sokak hayvanları için mama istiyoruz' talebini yerine getiren futbolcular, öğrencilerle birlikte yaptıkları maç sonrasında sokak hayvanlarına 1 ton mama bağışında bulundu.



SÖYLEMEK İSTEDİĞİ O KADAR SIĞ DEĞİL...

Birkaç gündür oyuncu Aslı Turanlı'nın yaptığı "Bazı yapımcıların isteklerini karşılama noktasında tıkanıyoruz" açıklaması konuşuluyor. Birçok kişi bunu tek bir bakış açısı ile değerlendirdi ancak bana göre anlatılmak istenen o kadar sığ değildi...







Aslı Turanlı yakın bir zaman önce bir proje için hızlı bir şekilde kilo vermiş ve hastanelik olmuş, bu olay günlerce konuşulmuştu. Maalesef günümüz projelerinin birçoğunda yapımcılar kadın oyuncuları ister istemez belli kalıplara girmeleri konusunda zorluyorlar. "Bunları yemekten kaçın, kilona dikkat et, sürekli bakımlı ol, saç rengini ve şeklini bozma, bu tarz giyin" gibi daha birçok yaptırımla karşılaşan birçok kadın oyuncu var. Bence Aslı Turanlı da bu başlıkları tek tek açıklamadan bunlara dikkat çekmek istedi. Ve iyi de yaptı. Oyuncuları ekranda tek tip görmek ve bu şekilde mobinge uğratmak hiç hoş değil...



BİR DEĞİŞİM HİKAYESİ

TV programlarıyla tanınan Elif Şakar'ın ilk romanı 'Herkes Çıplak' büyük ilgi görüyor.







Şakar, bu ilginin yeni romanı için kendisini cesaretlendirdiğini söylüyor. Roman, ataerkil ailede büyüyen bir kadının, etrafındakileri değiştirme öyküsü... Ben de en kısa zamanda okuyacağım.



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Bir yanda, güçlü rock kültürünün öncülerinden Cem Karaca, diğer yanda 200'den fazla bestesi olan, birçok dilde şarkıları söylenen, Türkiye'nin bir manada sanat elçisi olan Barış Manço...







Bu iki çağdaş halk ozanının şarkılarından oluşan 'Çağdaş Halk Ozanları Barış Manço ve Cem Karaca' konseri, 24 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salon'da gerçekleşecek. Konserin solistleri Sevingül Bahadır, Cihan Okan, Jülide Karan ve Enver Merallı...