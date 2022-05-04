ÖMER KARAHAN

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da 38 yıllık hasret bitti. Dünyanın dört bir yanında şampiyonluğu sabaha kadar kutlayan Trabzonspor taraftarı büyük coşku yaşadı. Başta Trabzon olmak üzere tüm dünyada kutlamalar görülmeye değerdi.







Cumartesi akşamı Üsküdar-Beykoz hattındaydım. Ancak İstanbul'da öyle bir yer var ki, bilenler bilir, hem Trabzon sevdası hem de Trabzonspor coşkusu orada bambaşka yaşandı: Beykoz İshaklı köyü...







Furkan Ocak'ın davetiyle gittiğim İshaklı'da müthiş bir sevinç ve ambiyans vardı. Abartmıyorum, bildiğiniz Trabzon'daydım. Köyde kaldırımlar, evler, arabalar bile her şey bordo-mavi renkteydi. Yani 'Bize her yer Trabzon' sloganının hakkını veren bir yer. Muhtar Ali Cinel ile tüm köy halkı birleşip muhteşem bir kutlama yaptılar. Maç köy meydanında topluca izlendi, şampiyonluk anları ise görsel şölene dönüştü. 7'den 70'e kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden tüm köy horon tepti, havai fişek gösterisi yapıldı. Çıkışta Üsküdar'da da aynı coşku vardı. Bahçelievler, Kadıköy, Güngören, Beyoğlu, Maltepe gibi Karadenizli nüfusunun yoğun yerlerinde de unutulmaz bir gece yaşandı.

Bir Galatasaraylı olarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu canı gönülden kutluyorum.







'TRABZONLAND' PAYLAŞIMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması o kadar coşku dolu oldu ki, Trabzon şehir merkezindeki kutlama, Belçika'da gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Tomorrowland'i bile gölgede bıraktı ve 'Trabzonland' paylaşımları sosyal medyayı salladı. FIFA'nın resmi Twitter hesabı 100 binlerce kişinin telefonlarının ışığını yakarak katıldığı bu kutlamayı paylaştı.







SANAT DÜNYASINDA TRABZON COŞKUSU

Kutlamalar sanat dünyasında da görkemliydi. 'Kulüp' şarkısı eşliğinde coşan Trabzon taraftarı için Demet Akalın, "Çağırsaydınız gelir canlı okurdum. Rahmetli dedem Trabzonspor'un büyük fanatiğiydi. Şampiyonluk dedem için gelsin" dedi. Rap'çi Mero, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında kendini horona verdi. Trabzonspor'a gönül veren ünlü isimler ise duygularını şöyle dile getirdi:







EKİN UZUNLAR: "Trabzonspor bizim hafta sonu eğlencemiz değil, hayat felsefemizdir. Şampiyonluk görmeden bu hayattan göçüp gitmekten çok korkuyordum. Ne mutlu ki Trabzonspor'umuz bu yıl şampiyonluk yaşadı."







ÇETİN ALTAY: "Çok mutluyum. Trabzonspor en son şampiyon olduğunda ben 7-8 yaşlarındaydım. Orada olamadığım için kendime çok kızdım, keşke işlerimi ayarlayıp gidebilseydim."







YUSUF GÜNEY: "Bize bu sevinci yaşatanlara çok teşekkür ederim, yıllar sonra bunu yaşamak büyük sevinç getirdi hepimize."







SEREN UZUN: "En büyük hayalim, Trabzonspor stadında şarkımın çalınmasıydı. Bu hayalime kavuştum, sonrasında da şampiyonluk hayali kurdum. Çok şükür ki bu hayalime de kavuştum. Gözyaşlarımı tutamadım, çok mutluyum."