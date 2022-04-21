ÖMER KARAHAN

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar ile iş dünyasının tanınmış ismi Özben Önal, salı akşamı sosyal medyada karşı karşıya geldi. Aslında olay yeni yaşansa da, Muhtar açısından mesele pandeminin en şiddetli zamanlarına, yani geçen yılın mart ayına dayanıyor. Reha Muhtar geçen yıl "Ben TED Ankara Kolejliyim, çocuklarım TED İstanbul Kolejli… TED kolejlerinin ve Selçuk Pehlivanoğlu'nun (genel başkan) neden okullar açılsın diye kampanya yaptığını anlamıyorum. Bizim koronavirüsten ölmemizi ve çocuklarımızın öksüz kalmasını mı istiyorlar?" diyerek sosyal medyada tepkisini ortaya koydu. Muhtar, bu sözlerinin ardından zaman zaman okul ve yönetim hakkında yazılar yazdı. Hatta rahmetli annesine bile sosyal medyadan 'Üç çocuğum İstanbul TED Kolejinde okuyor. TED kolejinden ayrılmak üzereyim. Hakkını helal et annem" diyerek helallik istedi.







Neyse lafı uzatmayayım, Reha Muhtar, Salı akşamı bu kez yine TED yönetimini hedef alan bir paylaşım daha yaptı: "Çocuklarımın okulu İstanbul TED Koleji yönetimi, TED kolejlerine layık değil!"







İşte Muhtar'ın attığı bu tweet karşılıksız kalmadı. Devreye ilginç bir şekilde eski TED'li Özben Önal girdi. Önal, "Reha Bey sizin TED İstanbul Koleji okulunda avazınız çıktığı kadar bağırıp hatta okul müdiresine el kaldırdığınızı unuttunuz galiba… Şimdi kalkıp okula laf söylemeyin, önce siz bir veli olarak düzgün davranmayı öğrenin. Ben de oradaydım" diyerek Reha Muhtar'a sert çıktı. Böyle bir çıkış beklemeyen Muhtar, Özben Önal'ı sosyal medyada engelledi. Önal da bu gelişme üzerine şaşkınlığını "Ne demişler doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. Beni de engellemiş" diyerek gösterdi. Yaşananların ardından Reha Muhtar'ı arayıp yaşanan gerginliği ve Özben Önal'la ilgili gelişmeyi konuşmak istedim. Ancak Muhtar, konuyla ilgili konuşmak, görüş vermek istemediğini belirtti. Ben de Muhtar'ın 'susma hakkına' saygı gösterip kendisine teşekkür ettim.







BİNLERCE KİŞİ AYVALIK'TA FESTİVALE KOŞUYOR

Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali, bu yıl katılımcılarını, Balıkesir Tiyatro Festivali kapsamında Ayvalık'ta ağırlayacak. Kültür, sanat ve eğlenceyi, bir yaşam festivali halinde, herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali, ilk iki senesinde yaklaşık yetmiş bin sanatseveri ağırlamıştı. Festival bu yıl da 23, 24, 25 ve 26 Haziran tarihlerinde Ayvalık'ta elli binden fazla sanatsevere, tiyatro, müzik ve eğlenceyi bir arada sunacak.







ÖNEMLİ OLAN ELBİSE İÇİNE SIĞMAK DEĞİL, SAĞLIKLI BİR BEDEN!

Yazın yaklaşması ile kadınlar arasında diyet ve egzersiz konuşmaları fazlalaştı. Sağlıksız beslenme, profesyonel olmayan spor çalışmaları ile bir anda kilo verme maratonuna başlayan kadınların çoğu maalesef forma girmek yerine daha kötü bir vücutla yaza girmek zorunda kalıyor. Egzersiz uzmanı Seher Özsüer'in, "Önce ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Sen kendin için harekete geçeceksin. Ne istediğine karar vereceksin" dediğini okudum. Gerçekten en önemli şey kişinin ne istediğini bilmesi... Bir elbise içine sığmak için yarış yapmak yerine sağlıklı bir bedene kavuşmayı seçtiğimiz an kazanmış olacağız.







AVRUPA TURUNA ÇIKIYOR

'Geçmiş Olsun' şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken Umut Açıkgöz, Avrupa turnesine çıkıyor.

Mayıs ve haziran aylarında Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg'da art arda çok sayıda konser verecek olan Açıkgöz, toplamda 4 ülke ve 12 şehirde müzikseverlerle bir araya gelecek. Turne, aralık ayında sona erecek.