ÖMER KARAHAN

Yılmaz Erdoğan, 'Münaşaka' isimli tek kişilik gösterisiyle Kıbrıs'taydı... Erdoğan'ın son iki yılda yaşadığı olaylar, edindiği gözlemler ve anılarının yer aldığı gösterideki Monica Belluci ve Russell Crowe diyalogları oldukça keyifliydi. O kadar komik bölümleri var ki, sadece o bölümlerden bile yeni perdeler çıkarır Yılmaz Erdoğan... Oyun sonrasında Yılmaz Erdoğan ile otel müdürü Efe Onur Sidal'la bir araya geldik.







Komedi dünyasındaki yeni isimleri beğendiğini söyleyen Erdoğan, "Komedinin o kadar gizemli bir durumu yok" diye devam etti. Komedide başarıyı; salonun dolması ve seyircinin gülmesi olarak özetledi. Köyceğiz'deki 'organik' hayatının çok keyifli gittiğinden de bahseden ünlü komedyen, tarımla ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini ve her şeyi ekip biçtiğini de söyledi.



SAPLANTILI TACİZCİ CEZASINI BULDU

Tuğba Özerk, 7 yıldır kendisini taciz eden Erol Akbalık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Akbalık hakkında soruşturma başlatılmış, uzaklaştırma kararı verilmişti. Tuğba Özerk, sosyal medyadan avukatı Eda Salman ile birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaşarak "Verdiğimiz haklı mücadele sonucu adalet yerini buldu. Aldığımız koruma tedbirinin ihlalinden dolayı 3 gün tazyik hapsi infaz edildi.







Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele eden adliye ve kolluk birimlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı hep birlikte el ele mücadeleye devam..." notunu düştü. Bundan sonra yapılacak olan ihlallerle ceza yaptırımları daha da artacak Erol Akbalık'ın... Tuğba Özerk'te olduğu gibi umarım Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki ve daha birçok kadın sanatçının saplantılı tacizcileri de hak ettikleri cezaları alırlar.



KÜBA'DA SAHNE ALACAK TÜRK

Geçmişte Safiye Ayla ve Zeki Müren'in vokalistliğini yapan, kendi söz ve bestelerinin yanı sıra albümleri de bulunan 'kadife ses' lakaplı Cengiz Fırat, 'Meçhule Gidiyorum' adlı teklisiyle dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Küba'da klip çektiği sırada ünlü bir gece kulübüne giden Cengiz Fırat, sahneye davet edildi ve 'Ağlama Değmez Hayat' şarkısını okudu.







Kulübün tarihinde ilk kez program dışına çıkılarak bir Türk sanatçı sahne almış oldu. Turistlerin alkışları üzerine mekanın işletmecisi tarafından sahne teklifi de aldı. Otantik müziklerin büyük ilgi gördüğü mekanda Fırat, önümüzdeki sezon sahne alarak müziğimizi Küba'da tüm dünya insanlarına söyleyecek.



18 GENÇ SANATÇININ 'GELECEK ÖNGÖRÜSÜ'

Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde lisansüstü eğitimini sürdüren, aralarında Ali Cantürk'ün de olduğu 18 öğrenci, küratörlüğünü Doç. Devabil Kara'nın üstlendiği 'Gelecek Öngörüsü-Eşik-A4' adlı sergide sınırlarını ve öngörülerini sanata dönüştürdü.







18 genç sanatçının eserleri, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Ana Galeri alanında 18 Nisan Pazartesi günü sergilenecek.