ÖMER KARAHAN

Kayahan'ın vefatından sonra her yıl ustanın doğum günü olan 29 Mart'ta İpek Açar tarafından düzenlenen 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri, bu yıl TRT Müzik ekranında yayınlanacak. İpek Açar bu akşam yayınlanacak olan İpek Yolu Kayahan Özel Programı'nda Suat Suna ile bir araya geldi. Açar ve Suna, Alper Kömürcü İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde Kayahan şarkılarını seslendirip, düet yaptılar, Kayahan'la ilgili anılarını paylaştılar. Gecenin mimarı İpek Açar "İyi ki doğmuş, iyi ki bu toprakların büyük ustası olmuş.







Büyük usta sözünü sonuna kadar hak ediyor, her daim onunla gurur duyuyoruz. Bıraktığı eserlerle yolu sevgiden geçen herkesle halen daha buluşmaya devam ediyor. 'Sevgi ve saygı yaşamdan daha uzun sürer' demiş bir düşünür, biz de bu akşam sevgi ve saygıyla, muhteşem şarkılarıyla, anılarıyla onu anacağız. Allah bize ömür verdiği sürece onun şarkılarını seslendirmeye, anmaya devam edeceğiz" cümleleriyle duygularını dile getirdi. Bana göre Kayahan gibi bir ustanın doğum günü anmalarını bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da sadece İpek Açar yapmalı...



GLORİA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder'in manken kızı Gloria Sophie Burkandt, Almanya'daki faşist bazı zihniyetler tarafından günlerdir eleştiriliyor. Berlin'de Eno ismiyle tanınan Elazığlı rap sanatçısı Ensar Albayrak ile ortak bir projede yer alacağını duyurduktan sonra hedefe konan Gloria, "Eno arkadaşım... Bir sanatçı ile sanat iş birliği yapmaktan çok mutluyum.







Almanya'daki insanların yüzde 5'inin Türk olduğunu tüm ırkçı insanlara söylemek istiyorum. Tüm kültür ve renklere açığım" diye açıklamada bulunmuştu. Gloria önümüzdeki günlerde çalışma için Türkiye'ye gelecek.



KIZILDERİLİLERİN TÜRK OLDUĞUNU KANITLADI

Los Angeles'ta gerçekleştirilen 94. Oscar Ödülleri'ne Will Smith'in ilk Oscar ödülünü almadan önce komedyen Chris Rock'a sahnede tokat atması damga vurdu. Gecenin sunucusu Chris Rock, Smith'in saçkıran hastalığı geçiren eşi Jada Pinkett Smith'in saçıyla ilgili şaka yapınca, Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock'a tokat attı. Ama öyle böyle değil, bildiğimiz Osmanlı tokadını yapıştırdı Will Smith... Salondakiler bunu bir parodi gibi algılasa da olayın hemen ardından Smith'in "Eşimin adını lanet ağzına alma" diye bağırmasıyla ortam gerildi.







Yalnız tokatın atılış şeklinin fazlasıyla Cüneyt Arkın kokması dikkatimi çekti. Sanırsınız Smith, Malkoçoğlu veya Battal Gazi filmlerini izleyerek büyümüş gibiydi. Smith'in Kızılderili oluşu da çarpışınca hemen geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırma aklıma geldi. Amerikalı ve Rus antropologlar Kızılderililerin genetik beşiğinin Orta Asya'nın Altay bölgesi olduğunu ortaya çıkarmış ve Kızılderililerin Türk olduğu efsanesi gerçek çıkmıştı. Tüm dünya Will Smith'in tokadıyla antropologların araştırmasının gerçekliğini görmüş oldu sanırım...



GÖZTEPE'Yİ KİM ALACAK?

Yaptırımlar nedeniyle sahibi olduğu Chelsea'den uzaklaştırılan Rus oligark Roman Abramoviç'in Göztepe'yi almak için kolları sıvaması üzerine kulübün eski başkanı Fırat Yiğit de kulübü almak için harekete geçti.







Türkiye'nin en genç başkanı olma unvanı ile 2005-2006 yıllarında Göztepe Spor Kulübü başkanlığını yürüten Fırat Yiğit, uzun yıllardır Milano'da yaşıyordu. Göztepe sevgisi üzerine Türkiye'ye dönüş yapan Yiğit, kulübü almak istemiş ancak olmamıştı. Fırat Yiğit'in dünyaca ünlü sporcular Benzema ve Ronaldo gibi sporcularla da yakınlığı biliniyor. Bakalım Göztepe için önümüzdeki günlerde neler olacak.