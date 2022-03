ÖMER KARAHAN

Sanatçıların öldükten sonra filmlerinin, kitaplarının, belgesellerinin, albümlerinin yapılması dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de çok moda... Maalesef Teşvikiye'de yapılan cenaze merasimleri ne kadar klişe ise ünlü isimleri vefatlarından sonra sahiplenmek de bir o kadar klişe... Tabii ki bazı isimlerin hayatları gerçekten film olmaya, yaptığı eserler albüm olmaya fazlasıyla layık, o yüzden çok görmek yanlış olur... Geçenlerde Zerrin Özer, öldükten sonra hayatının film, kitap olmasını istemediğini belirtmiş. Bunun bir vasiyet olarak kayıtlara geçmesini istemiş, saygı duymak gerek ama maalesef öyle bir şey mümkün değil...







Zerrin Özer'in hayatı film olacak enstantaneler, olaylar, başarılar, yaşanmışlıklarla dolu... Nasıl ki Teşvikiye Cami'nde o namaz kılınacaksa Zerrin Özer'in hayatı da film olacak, orası çok net... Bunu görür müyüm görmez miyim bilmem ama bazı değerli isimler daha hayattayken ellerini ovuşturup, vizyon tarihi için bekliyor! Bu arada Zerrin Özer 'Filmim yapılmasın' diye istekte bulunabilecek bir isim ancak bazı sanatçıların da 'Hayatımı film yapmayın' açıklamalarını görüyor, duyuyoruz... Böyle söylemlere hiç gerek yok, insanın önce kendini bilmesi gerek, net!



'MAHLUK', 'DABBE'Yİ TAHTINDAN EDER!

Türkiye'de korku filmi her zaman rağbet gören bir tür olarak yerini korur. Bu yüzden yıl içerisinde birkaç proje beyazperdede buluşur. Geçenlerde fragmanını görüp etkilendiğim bir filmden size bahsetmek istiyorum. Filmin adı 'Mahluk'...







8 Nisan'da vizyonda olacak olan, senaristliğini ve yönetmenliğini Ozan Ceylan'ın üstlendiği filmde Burak Küçük, Ogan Şenyolcu, Mustafa Kavalcı, Satı Kavalcı, Nazlı Çakal, Seyhan Çakal, Sıla İldemlik ve Dudu Kavalcı gibi isimler yer alıyor. Konusu ile korku hayranlarının dikkatini çekecek olan filmin yapımcılığını Bircan Film üstleniyor. Fragmanda aldığım etkiyle şunu söyleyebilirim; ülkemizde korku filmi deyince akla gelen 'Dabbe'yi tahtından edebilecek kadar iddialı gözüküyor.



SİNEMA FİLMİ HAZIRLIĞI İÇİNDE

Hasan Can Kaya, 'Stand Up Party' adını taşıyan gösterisi ile üç gün üst üste Bostancı'yı yıktı geçti. Biletlerin günler öncesinden tükendiği gösterisinde yaptığı şakalarla kimi zaman izleyicisi ile diyalog kuran kimi zaman eğlenceli stand-up'ına izleyicisinin kahkahalarını ortak eden Hasan Can Kaya; 'Konuşanlar' programı, 'Stand Up Party' gösterileri, yurt dışı ve yurt içi turnelerinin yanı sıra senaryosunu yazdığı bir sinema filmi hazırlığı içerisinde... Yaptığı işlerdeki başarısı ile sinema filmini de taçlandıracağı kesin Hasan Can Kaya'nın...







Bu tempoda bu kadar sevgi seli içerisinde çalışıp üretmeye devam eden ve duruşunu koruyan Kaya, komedi dünyasında oluşan sığlığı bertaraf edip muazzam bir çıta ortaya koydu.



ARİZONA KERTENKELESİ AVINA YAKLAŞIRKEN

'Şeyma Subaşı Meedo'dan ayrıldıktan sonra kiminle birlikte olacak?' diye bazı forumlarda anketler başlamışken, en dış kulvardan milli çapkın Hakan Sabancı çıkageldi... Hem de ne çıkagelmek...







Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in Yunanistan'daki düğününde Şeyma Subaşı'nın selfie'lerinin arkasında hayalet gibi beliriyor.







Hakan Sabancı için sosyal medyada 'Arizona kertenkelesi avına yaklaşırken' diye geyikler yapıldı, gülmekten öldüm.