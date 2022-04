ÖMER KARAHAN

Bu hafta müzik dünyasında sevindirici gelişmeler yaşandı! Çok şükür, sektöre dair umudumuz çoğaldı. Özellikle iki isim sonunda ipi göğüsledi... Aylardır albüm çıkaracağı konuşulan Merve Boluğur, beste yaptığını müjdeledi (!) Bir diğer isim Nez ise adeta, dans koreografisini ve giyim-kuşamı ilk ben buldum dediği (!) gösterisi ile sahnelere geri döndü.







İçinde bulunduğumuz camiada bazen öyle boşluklar oluşuyor ki bunlara kapılmamak mümkün değil. Ve bu boşluklar her an başka şeyleri hayatımıza sokuyor. Merve Boluğur'un yıllardır daha ne iş yaptığı anlaşılamamışken albüm müjdesi vermesini anlamak mümkün değil... Nez ise ilk çağlardan kalma danslarıyla 21. yüzyılın sahne şovlarının içinde yer alacağına dair bir hayale nasıl kapılıyor gerçekten anlamak mümkün değil...



UZUN HAVA VE RAP İLK KEZ BİR ARADA

Dört yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşan Kubat'ın 'Koca Dünya' albümü büyük beğeni topladı. Her dönem türkülere yenilikçi ve modern bir tarz katmayı başaran Kubat, 12'nci albümünde de geleneği bozmadı. Hazırlığı üç yıl süren 'Koca Dünya', 5 yeni ve 5 unutulmaz eserin yeniden düzenlemesinden oluştu.







Albüme adını veren ve aynı zamanda çıkış parçası olan 'Koca Dünya'da, Kubat'a rap'çi Fuat Ergin eşlik etti. Şarkı, Kubat'ın babasının 40 yıl önce bestelediği bir uzun havanın günümüz müziğine uyarlanmasıyla hazırlandı.







Fuat'ın şarkının rap kısımlarının sözlerini hazırladığı proje, rap ve uzun havayı bir araya getirerek bir ilke imza attı.



ŞAPKALI PSİKOLOGDAN KİTAP GELİYOR

Psikolog Begüm Deşen geçmişten günümüze sözlü ve fiziksel tacize maruz kalan kadınların şapka aksesuarını silah haline getirmesini konu alan bir kitap çıkarmak için kolları sıvadı.







Şapkalı psikolog olarak tanınan Deşen, farkındalık için şapkasını hiç çıkarmıyor.



TOPLUMU ÜSTÜN KILAN KADINDIR

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), Birleşmiş Milletler bünyesinde New York'ta gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 66. oturumunda Give Them a Hand Foundation ile birlikte'Kadın ve Kızların Güçlendirilmesi:







Siyasi, Ekonomik ve Kamusal Hayatta Liderliğe Hazırlık' başlıklı yan etkinlik düzenledi. Türk Evi'ndeki programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş'ın, "Kadın ve erkeğin toplumsal yapıda birbirini bütünleyen rollerini kavrayan toplumlar gelecekte diğer toplumlara üstünlük sağlayabileceklerdir" dediği konuşma uzun süre alkışlandı. Davette Sidre Diptaş Bali, Ebru Kain de vardı.



ŞİDDETİN KARŞISINDA

Türk Halk Müziği ozanı Abdurrahman Delen, bugüne kadar sayısız sosyal sorumluluk projesine şiir ve türküleriyle destek verdi.







Özellikle kadına ve çocuğa şiddete karşı yürüttüğü projelerle farkındalık yaratan ve ödüller alan Delen, bu alandaki çalışmalarına devam edeceğini söyledi.