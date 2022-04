ÖMER KARAHAN

Türkçe pop müzikte 90'lar denilince akla ilk gelen isimlerdendir Çelik Erişçi. 'Hercai', 'Dilberim', 'Meyhaneci', 'Bu Şehirde' gibi müzikseverlerin gönlüne taht kuran şarkılar onun eseridir. Çelik, geçtiğimiz günlerde 20 şarkısını yeniden yorumladığı 'Hediye' adlı bir albüm çıkardı. Albümle ilgili dikkatimi çeken bir nokta var. Bu şarkıların çoğu 90'lardaki albümlerinde yer alan ve bize Çelik'i sevdiren şarkılar. Buraya kadar her şey normal gibi. Aklıma takılan şey Çelik'in düzenli aralıklarla neden best of albümler yapma ihtiyacı duyması.







Solo kariyerinde 4. albümünden sonra 'Unutamam' adlı best of çalışması yapmıştı. 2012'de yine eski şarkılarının slow ve remix versiyonlarının yer aldığı 'Milat' adında iki albüm çıkarmıştı. 2013 yılında Best Of Çelik adıyla bir albüm daha çıkardı. 2022 yılına geldiğimizde yine hemen hemen tamamı aynı şarkılardan oluşan bir Best Of çalışmasıyla daha karşımıza çıktı. Çelik'in en bilinen ve belki de en sevilen şarkısı olan 'Hercai' benim sayabildiğim kadarıyla albümlerinde tam 6 kez kullanılmış. Çelik'i Çelik yapan şarkılara baktığımızda, hepsi belirli yıllar arasında sıkışıp kalmış. Son yıllarda o eski vurucu şarkılarından pek iz yok gibi. Acaba hevesi mi kalmadı yoksa 90'larda gönlümüze taht kuran bu şarkılar artık üretilemiyor mu? Hercai'den bu zamana kaç devir değişti ama Çelik aynı Çelik. Keşke hemen hemen hepimizin kalbine dokunmuş şarkılara tekrar dokunmasaydı da biz eski albümlerden eski tatlarıyla dinlemeye devam etseydik.



Çeyrek asırlık türkü birikimi

Hasan Basri Budak, televizyonda yaptığı türkü programının ardından dijitalde ünlüler ile yaptığı araba sohbetleri ile Türkiye'yi geziyor. Budak'ın deneyimlerini paylaştığı bu format büyük ilgi çekiyor.







25. yılına özel bir albüm hazırlığında olan Budak, türkülerin sevilen isimlerini bir albümde toplayacağını ve bu albümde müzik dinleyicisinin gönlünde taht kurmuş çok özel seslerin yer alacağını söyledi. Türküye adanmış çeyrek asırlık birikimi düşününce, Hasan Basri Budak'ın çıkaracağı albümü merak ettim doğrusu...



Bodrum 3 bin kişiyi misafir etti

Halkın, ünlülerin ve sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği Rally Bodrum, Bodrum Meydanı'nda gerçekleşen finish ve ödül töreni ile sona erdi.







Bu hafta başlayan turizm haftası ile aynı tarihe denk gelen Rally Bodrum, otomobil sporlarının, spor turizminin incisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Takımlar, münferit sporcular, ekipler ve seyirciler Bodrum sokaklarını doldurdu. Etkinliğin gerçekleştiği hafta Bodrum yaklaşık 3 bin kişiyi misafir etti.



Rüya kırmızı halıda!

Uluslararası İstanbul Ödülleri, 20 Haziran'da sahiplerini buluyor.







Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sahne alacağı eğlenceli gecenin kırmızı halı sunuculuğunu oyuncu Rüya Coriç üstlenecek.



Kosova'da doğdu Türkiyeli oldu

Kosova'nın en ünlü rap sanatçılarından Morena Taraku, İstanbul'a taşınıp hayatını Türkiye'de devam ettireceğini duyurmuştu. Taraku dünyaca ünlü birçok isimle müzik çalışmalarını yürütürken bir yandan da ticarete atıldı.







Taraku, Nişantaşı'nda 10 milyon lira harcayarak güzellik merkezi açtı. Sosyal medyada milyonun üzerinde takipçisi var. O takipçilerden birisi gerçekten doğru bir tespitte bulunmuş: Kosova'da doğdu, Türkiyeli oldu.