ÖMER KARAHAN

Bu yaz, son iki yazdan epey değişik olacak gibi görünüyor... İki yıl süren pandeminin ardından maskesiz, rahat nefes alacağımız bir yaz geçireceğiz mesela. Veya uzun yıllardır yaşanmayan yoğun kar yağışı ve soğuk ayazlarda titrediğimiz bir kışın ardından içimizi ısıtacak bir yaz mesela... Değişiklikleri böyle sıralamaya devam edecekken Yalın'ın videosunu görünce vazgeçtim madde çıkarmaya...







Ben tam değişiklikler derken Yalın, yine Göcek'ten video koyarak bizleri şaşırtmadı. Her zaman bindiği botun üstünde, elinde gitarı, geçmiş şarkılarıyla denizde akustik yapıyor. Hiç değişmiyor, üzerine bir şey koymuyor. Sahne adındaki gibi yalınlığını koruyor... Ama bu yüz binlerce kez yapılan tekrar artık gına getirdi. Ve nedense Yalın'ı bu tiple görünce o duygu yüklü şarkılar bir anda gidiyor, yerine dondurma reklamı jingle'ı dinliyor hissiyatı geliyor.



O ELEŞTİRİYİ KEŞKE SEN YAPMASAYDIN!

Monica Bellucci'nin İstanbul'da sahnelediği 'Maria Callas: Mektuplar ve Anılar' adlı oyunu, kendisi de tek kişilik oyun sahneleyen Zeynep Özyağcılar'ı hayal kırkılığına uğratmış. "Bana bu iş teklif edilse kabul etmezdim, o kadar net söyleyeyim.







Son yıllarda izlediğim en kötü tek kişilik performanstı. Hatta performans yoktu!" diyor Zeynep Özyağcılar... Eleştiri yapanla yapılan arasında da bir denklik olması gerektiğini düşünüyorum. Zeynep iyi bir tiyatrocu olabilir ancak Monica Bellucci'yi eleştirecek kişi keşke annesi-babası Güzin-Erdal Özyağcılar olsaydı...



GERÇEK BİR HİKAYE

Şirin'in yeni teklisi 'Mazi', Garaj Müzik etiketiyle yayında. İlk single'ında, taş plak eseri 'Hasret'i yorumlayan Şirin, sözlerini yakın arkadaşı Şeyma Nur Bayram ile yazdıkları yeni teklisi 'Mazi'de gerçek bir hikayeyi anlatıyor.







Şarkının öyküsü Şirin'in, Bayram'ın hayatından etkilenmesi üzerine; ebeveynlerine bir mektup yazar gibi bir şeyler karalamasını istemesiyle başlıyor. Bayram, 'Mazi'nin sözlerini yazıyor, Şirin de besteliyor.



SEÇİM VE SANDIK İÇİN KARTLAR AÇILIYOR

Galatasaray'da seçim zamanı geldi çattı. Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak ve 30 Nisan'daki kongre sonrası sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı belli olacak.







Başkan adayları teknik direktörler, belli transferleri seçim öncesi duyurmaya başlayıp sandıkta öne çıkmak isterken İstanbul Ticaret Odası'nın Galatasaraylı meclis üyelerinden hamle geldi. İTO Galatasaraylı meclis üyeleri, başkan adayı Metin Öztürk'ün listesinden yönetime aday olan İTO meclis üyesi Mustafa Manav'a destek ve çalışma sözü verdi.







Sandık zamanı Galatasaray'daki liseliler her ne kadar konuşulsa da, İTO meclis üyelerinin daha önce Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde Ahmet Nur Çebi'ye verdiği destek ve sonuç ortadayken 30 Nisan'ın çok hareketli geçeceğini şimdiden söyleyebilirim.