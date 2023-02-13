Hatay’da depremzedelerle bir araya gelen oyuncu Ahmet Yenilmez, “Devletimiz, moral, motivasyon, hizmet olarak çok organize ve başarılı. Bunu buraya geldiğinizde görebiliyorsunuz. Mensubu olduğum devletimle gurur duydum” dedi

Oyuncu Ahmet Yenilmez, önceki gün asrın felaketini yaşayan illerimizden Hatay'ı ziyaret etti. Yenilmez hem bölgedeki depremzedeler ile bir araya geldi hem de Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ile görüştü. Oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi:







"Çalışmalara engel olmamak ve kalabalık etmemek için, günlerdir gözüm yaşlı televizyon başında dua ediyordum. Bugün Hatay'a geldik yapımcı Murat Işılak ile birlikte... Böyle bir manzara ancak 500 yılda bir yaşanır. Allah şahidimdir ki devletimiz olağanüstü bir şekilde canla başla çalışıyor. Devletimiz, moral, motivasyon, hizmet olarak çok organize ve başarılı, bunu buraya geldiğinizde görebiliyorsunuz.







Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum; mensubu olduğum devletimle gurur duydum. Siyasi bir söylemle bu cümleleri söylemiyorum. Allah'a hamd olsun şu an Hatay'da ve deprem afetinin yaşandığı diğer illerimizde aç kimse yok, açıkta kimse yok... Burada yapılan hizmeti görmeyip hep bardağın boş tarafını görenler bunun hesabını kendi vicdanlarına veremeyeceklerdir."



