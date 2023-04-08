Guy Ritchie: ‘Aspendos benim 2000 yıllık ofisim’

Türkiye’yi çok sevdiğini ve Antalya’dan ev almak istediğini söyleyen İngiliz yönetmen Guy Ritchie, ülkemize övgüler yağdırdı: “Artık tüm filmlerimi Türkiye’de çekmek istiyorum. Aspendos muhteşem, benim 2000 yıllık ofisim. Eski dünyayı seviyorum ben, Türkiye’de eski dünyanın cazibesi var”

Servet Operasyonu adlı filminin çekimlerini geçtiğimiz yıllarda Antalya'da gerçekleştiren, son filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimlerine de Antalya'da devam eden dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie, ülkemizi çok sevdi.



'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KEŞİF'

Antalya'dan gayrimenkul almak için kolları sıvayan Ritchie, Türkiye'ye övgüler yağdırdı:

"Türkiye bir vahiy; güzel yemekler, ülke, oteller ve insanlar... Bundan sonra tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum. Türkiye benim için çok büyük bir keşif oldu. Eski dünyayı seviyorum ben, dünya eskidikçe daha çok hoşuma gidiyor benim. Türkiye ise eski dünyanın cazibesine sahip bir ülke, o yüzden burayı çok seviyorum. Aspendos muhteşemdi. Burası benim 2000 yıllık ofisim. Roma harabelerinde faaliyet gösteriyorsam, ofisimin Roma harabelerinde olmasına ihtiyacım var demek. Bu konumu özellikle seviyorum, çünkü bir harabe olması açısından benzersiz, bir kısmı neredeyse hiç dokunulmamış gibi görünüyor. Yer hâlâ canlı gibi... O nedenle Türkiye'yi seviyoruz. Ve burada daha fazla film yapmak mümkün olursa, bunu yapacağız."