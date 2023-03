ÖMER KARAHAN

Derya Şensoy ve Celal Can Algül'ün ilişkileri evlilik yolunda hızla ilerliyor. Sevgililerin geçtiğimiz aylarda Cihangir'den iki katlı, müstakil bir villa aldığı medyada geniş yer buldu. Evi aldıkları günden itibaren içini Derya Şensoy'un zevkine göre yaptırma kararı alan ikilinin, altı aydır istedikleri gibi bir dizayn için mini bir servet harcadığı da öğrenildi.







Buraya kadar her şey normal ancak evin satın alınması ile ilgili bilgi yanlış... Cihangir'deki ev, Vakıflar'a ait ve oradan kiralanmış... Aylık kirası 17 bin lira... Ajans sahibi olan Celal Can Algül, ajans üzerinden ucuza mı kapattı bilinmez ama öyle bir mülkün kirasının 17 bin lira olması şaşırtıcı...







Ayrıca Vakıflar'ın yeri olduğu için yapılan tadilat ve restorasyon çalışmasının da aslına uygun yapılması gerekiyor, bina içinde aylardır yapılan tadilatın aslına uygun ilerlediğini umuyorum.







Anlayamadığım iki konu var; sevgililer niçin kiraladıkları yer için "Satın aldık" diyor ve öyle bir mülkün kira ücreti nasıl o kadar az? Merak ediyorum doğrusu...



MELEK YÜZLER MOLA EVLERİNDE SOSYALLEŞECEK

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun hayata geçirdiği, 11 ilde yaşanan deprem sonrası Down Sendromlu bireylerin ve ailelerinin faydalanacağı Melek Yüzler Mola Evleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık gününde Malatya'da ve Adıyaman'da açıldı.







Malatya'da kurulan Melek Yüzler Münir Sancak Mola Evinin açılışı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleşti. Mola Evleri; Down Sendromlu ve otizmli bireylerin gün içinde sosyalleşeceği, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler yapacağı, akademik eğitim ve oyunlarla zaman geçireceği bir alan.







Aileler gün içinde işleri, hastane, alışveriş ve kendilerine ayıracakları özel zaman dilimlerinde çocuklarını bu evlere bırakarak mola verecekler. 23 Nisan'a kadar Elazığ, Hatay, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki mola evleri de tamamlanacak.



'AMERİKA'NIN KARANLIK YOLLARI' FİLM OLACAK

Hollywood ünlülerinin evlerinden dünyanın 3. en büyük havalimanı Los Angeles Havalimanı'nın terminal projesine kadar birçok işe imza atan Selim Mergen, 'Amerika'nın Karanlık Yolları' adlı kitabını çıkardı.







Jennifer Lopez, Kerim Abdül Cabbar gibi çok sayıda ünlü yıldızın evlerini yapan Mergen'in kitabı önümüzdeki günlerde sinemaya da uyarlanacak.