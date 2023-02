ÖMER KARAHAN

Asrın felaketi deprem afetinin üzerinden bir hafta geçti... Can kaybı 31 bin 643, yaralı 80 bin 278, yıkılan, oturulamaz bina sayısı 24 bin 921, bölgeden diğer illere tahliye edilen afetzede 158 bin 165... (13 Şubat itibariyle yer alan verilere göre...)

Devletimiz başta AFAD, Kızılay ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm kurum-kuruluş ve tüm imkanları ile deprem bölgesinde vatandaşı ile birlikte... Arama kurtarma, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Edirne'den Kars'a 7 bölgemizden milletimizin her bir ferdi elinden geldiğince yardımlaşma seferberliği içinde...







Bir hafta boyunca öyle anlara tanıklık ettik ki anlatması gerçekten zor... Enkaz içindeki arama kurtarma çalışmalarında yer alan; profesyonelden gönüllüye madenciden itfaiyeciye belediyeden özel ekiplere yurt dışından ülkemize gelen ekiplere kadar hepsine ne kadar dua etsek, ne kadar teşekkür etsek az... Allah hepsinden razı olsun... Aynı şekilde deprem enkazlarında canlı aramak için koşturan tüm sevimli dostlarımızı da ne kadar sarıp sarmalasak az...







BOĞAZIMIZ DÜĞÜMLENDİ

Bir hafta da o kadar çok duygulu anlar yaşadı ki Türk milleti... Öyle görüntüler gördük ki boğazımızı düğümleyen... Hepsine değinmek şüphesiz imkansız ama bazıları göz pınarlarımızı kuruttu desek yeridir... Batman'da deprem bölgesi için yardım toplanırken oradan geçen bir teyzemizin üzerindeki montu çıkartıp düşünmeden görevliye verdiği anı... Kars'ta ve Erzurum'da ineklerini satıp parasını depremzedelere bağışlayan yüce yürekli ninelerimizi... Üsküdar'daki bir annemizin parası olmadığı için kendi giydiği mesini not yazarak göndermesini...







Plakaları depremden etkilenen illere ait olan araçlardan tesislerinde yemek ücreti almayan, depremzedeleri "Şeref duyarız" diyerek misafir eden Konya'daki Ehil restoran başta olmak üzere tüm illerimizdeki yüce gönüllü yüzlerce esnaflarımızı... Ya o enkazda arama kurtarma işi bittikten sonra yemek tabldotunu açıp pilavı yiyemeden kapatıp geri koyan koca yürekli insanı... Tandırları başında durmaksızın ekmek yapıp deprem bölgelerine gönderen Iğdırlı, Vanlı, Erzurumlu, Hakkarili, Ağrılı, Karslı kadınlarımızı... Ülkemizdeki binlerce çocuğun kumbaralarındaki paraları ve oyuncaklarını deprem bölgesindeki kardeşleriyle paylaşmalarını... Azerbaycan'dan arabasına yorganları bağlayıp yola çıkan Server Beşirli'yi, Bosna Hersek'ten gönderdiği berenin içine 5 Euro gönderen güzel insanı, Pakistanlı manavın birkaç günlük geliri olan 500 doları yardım için düşünmeden verdiğini nasıl unutabiliriz...







MEHMET TOPAL HEP SAHADAYDI

Daha milyonlarca örnek sıralamaya kalksak az... Bir de ünlü iş adamları, futbolcular, sanatçılar, oyuncular, restoranlar, turizmcilerin deprem bölgesinde yaptıkları var. Eski milli futbolcu Malatyalı Mehmet Topal... İyiliğin ve yardımın yanında dün nasıl varsa bugün de yine sahadaydı. Depremde zarar gören hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Depreminardından bölgeye koşan Topal, bir TIR yardım malzemeyi gönderdikten sonra, her gün köyleri tek tek dolaşarak yakın illerden aldığı ihtiyaç malzemelerini köylülere ulaştırdı.







Elindeki yardım malzemeleri bitince "Sivas'tan alıp getireceğim" sözüyle köylerden ayrılıp sürekli ring sefer yaparak yardımları uzak köylere ulaştıran Topal, köylülerin ve depremde zarar gören ihtiyaç sahiplerinin dualarını aldı. Geceleri de arama kurtarma ekiplerine yardım eden Topal, enkaz çalışmalarının ardından kamyonetinde birkaç saat uykuyla dinlendi ama asla sosyal medyada bunun şovunu yapmadı koca yürekli Mehmet Topal... Aynı şekilde Arda Turan, Mesut Özil, Merih Demiral, Volkan Demirel, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve tüm takımların yerli ve yabancı oyuncuları depremin ilk gününden beri yardımlarını depremzedelere esirgemedi. Nusret, depremzedelere her gün en az 5 bin kişilik yemek servisi yaptı.







GURUR DUYUYORUM

Bodrum Titanic Otel Genel Müdürü Mert Aygün, "Bu zor günlerimizi devletimizin ve milletimizin tek yürek olması ile aşacağız" diyerek Bodrum, Kocaeli ve İstanbul'da olan otellerinin kapılarını depremden etkilenen vatandaşlarımıza açıp Almanya'daki otellerine de gurbetçilerimizin yaptığı yardımları toparlayıp AFAD ile organize edip deprem bölgesine yardım ve lojistik sağladı. Murat Kekilli, Sinan Akçıl, Uğur Işılak, Gamze Özçelik, Alper Kul, İpek Açar, Aslı Hünel ve daha birçok sanatçımız deprem bölgelerinde vatandaşlarımızla ilk günden beri bir aradaydı. Böyle bir milletini ferdi olmaktan iftihar ediyorum ve bunları asla unutmayacağım.