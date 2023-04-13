Uğur Işılak’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı seçim şarkısı ‘Doğruya Doğru’, büyük beğeni topladı. Şimdiden slogan haline gelen şarkı, ‘Görüyor bu millet / Milletiyle devlet /Kulak ver türküye /Mesele Türkiye’ sözleriyle dikkat çekiyor

COŞKUYLA KARŞILANDI

Uğur ışılak'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı 'Doğruya Doğru' seçim şarkısı; AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda büyük beğeni topladı. Ankara Arena'daki toplantıda şarkıyla birlikte coşku doruğa çıktı. 'Doğruya Doğru' sloganı binlerin eşliğiyle seslendi.









DOĞRUYA DOĞRU'NUN SÖZLERİ:



Neler gördük neler baştayken gölgeler değişti dengeler

Doğruya doğru

Asla pes etmedik terk edip gitmedik

Hakkı çiğnetmedik

Doğruya doğru





***

Yanlışa yanlış de doğruya doğru

Neyse onu söyle doğruya doğru

Eğmedik bükmedik doğruya doğru

Asla diz çökmedik doğruya doğru

***

Umutla yoğrulduk kalktık ve doğrulduk

Yeniden varolduk

Doğruya doğru

Aşkımız temelli hem yerli hem milli istikamet belli

Doğruya doğru

***

Görüyor bu millet

Milletiyle devlet

Kulak ver türküye

Mesele Türkiye