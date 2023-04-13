COŞKUYLA KARŞILANDI
Uğur ışılak'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı 'Doğruya Doğru' seçim şarkısı; AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda büyük beğeni topladı. Ankara Arena'daki toplantıda şarkıyla birlikte coşku doruğa çıktı. 'Doğruya Doğru' sloganı binlerin eşliğiyle seslendi.
DOĞRUYA DOĞRU'NUN SÖZLERİ:
Neler gördük neler baştayken gölgeler değişti dengeler
Doğruya doğru
Asla pes etmedik terk edip gitmedik
Hakkı çiğnetmedik
Doğruya doğru
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Yanlışa yanlış de doğruya doğru
Neyse onu söyle doğruya doğru
Eğmedik bükmedik doğruya doğru
Asla diz çökmedik doğruya doğru
***
Umutla yoğrulduk kalktık ve doğrulduk
Yeniden varolduk
Doğruya doğru
Aşkımız temelli hem yerli hem milli istikamet belli
Doğruya doğru
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Görüyor bu millet
Milletiyle devlet
Kulak ver türküye
Mesele Türkiye