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ÖMER KARAHAN
13 Nisan 2023, Perşembe ÖMER KARAHAN

Kulak ver türküye mesele Türkiye

Uğur Işılak’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı seçim şarkısı ‘Doğruya Doğru’, büyük beğeni topladı. Şimdiden slogan haline gelen şarkı, ‘Görüyor bu millet / Milletiyle devlet /Kulak ver türküye /Mesele Türkiye’ sözleriyle dikkat çekiyor

COŞKUYLA KARŞILANDI
Uğur ışılak'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı 'Doğruya Doğru' seçim şarkısı; AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda büyük beğeni topladı. Ankara Arena'daki toplantıda şarkıyla birlikte coşku doruğa çıktı. 'Doğruya Doğru' sloganı binlerin eşliğiyle seslendi.




DOĞRUYA DOĞRU'NUN SÖZLERİ:

Neler gördük neler baştayken gölgeler değişti dengeler
Doğruya doğru
Asla pes etmedik terk edip gitmedik
Hakkı çiğnetmedik
Doğruya doğru

***

Yanlışa yanlış de doğruya doğru
Neyse onu söyle doğruya doğru
Eğmedik bükmedik doğruya doğru
Asla diz çökmedik doğruya doğru

***

Umutla yoğrulduk kalktık ve doğrulduk
Yeniden varolduk
Doğruya doğru
Aşkımız temelli hem yerli hem milli istikamet belli
Doğruya doğru

***

Görüyor bu millet
Milletiyle devlet
Kulak ver türküye
Mesele Türkiye

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