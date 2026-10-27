ÖMER KARAHAN

Şöhret, insanın eline verilmiş büyük bir imkân olabilir. Ancak o imkânı ne için kullandığınız, sizi gerçekten değerli kılar. Gamze Özçelik, kendini yardım çalışmalarına adadı. Sahip olduğu imkânları ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için kullanıyor. Özçelik, Mısır'da, Gazze'den tedavi amacıyla getirilen 23 kişinin ameliyat ve tedavi masraflarını karşıladı.

Tedavileri süren hastaları ve ailelerini ziyaret ederek acılarına ortak oldu. Dile kolay... 23 insanın yeniden sağlığına kavuşması için el uzatmak. Hem de pek çok insan sessiz kalırken... Üstelik bu yalnızca maddi bir destek değil. Çünkü bazı yaralar ilaçla, bazıları ise bir insanın yanında olduğunu hissetmesiyle iyileşir. "Yalnız değilsiniz" diyebilmek de en az tedavi kadar kıymetlidir. Bugün bazıları birkaç gün daha gündemde kalabilmek için çabalarken, bazıları sessizce hayatlara dokunuyor.

Kameralardan ve gösterişten uzak yapılan bu iyilikler belki daha az konuşuluyor ama çok daha büyük anlam taşıyor. Gamze Özçelik'in yaptığı da tam olarak bu... Yıllardır farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak şöhretini alkış toplamak için değil, umut olmak için kullanıyor. Çünkü tanınmak tek başına bir meziyet değil. Asıl mesele, sahip olduğunuz imkânları başkalarının hayatına fayda sağlayacak şekilde kullanabilmek. Bazıları görünür olmak için iyilik yapar; bazıları ise yaptığı iyiliklerle görünür olur.



ÇOK KONUŞULMAK BAŞARI MI?

Magazin dünyasında artık başarıyı ölçmenin yeni bir yolu var: Ne kadar konuşulduğunuz! Medya Takip Merkezi'nin son araştırmasına göre müzik dünyasında Simge Sağın, oyuncular arasında ise Kubilay Penbeklioğlu haftanın en çok konuşulan isimleri olmuş. Elbette sanatçıların gündemde olması önemli. Ancak benim asıl merak ettiğim şu; çok konuşulmak, gerçekten başarılı olmak anlamına mı geliyor?

Bugün bir sanatçı yeni şarkısıyla gündeme geliyor, bir başkası sahne kıyafetiyle... Kimi yaptığı açıklamayla, kimi de sosyal medyadaki tartışmayla manşetlerden inmiyor. İşin ilginç tarafı, bazen şarkının kendisinden çok şarkıcının ne giydiğini konuşuyoruz. Oysa asıl konuşmamız gereken şey ortaya konulan eserler değil mi?

Yanlış anlaşılmasın, sahne şovuna da sanatçının tarzına da karşı değilim. Ama gösteri, müziğin önüne geçmeye başladığında ortada düşünülmesi gereken bir durum var demektir. Bir dönem sanatçıları şarkılarıyla hatırlardık. Şimdi ise bazılarını sosyal medya paylaşımlarıyla tanıyoruz. Elbette zaman değişti, magazin de değişti. Ancak değişmemesi gereken bir şey var ki o da sanatın kendisi... Çünkü gündemde kalmakla iz bırakmak aynı şey değil. Bugün herkes konuşulmanın peşinde. Asıl mesele, yarın da hatırlanabilmek...



TRENDE HAZIRLANDI

Son dönemde adından söz ettiren Besti, Ankara'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. İstanbul'dan hızlı tren ile Ankara'ya giden Besti, tren yolculuklarını çok sevdiğini söyledi.

Söyleşiye yetişmek isteyen genç sanatçı, saç ve makyajını trende yaptı. Bu anları sosyal medyada paylaşan Besti, Ankara'da gördüğü karşılamadan duyduğu memnuniyeti, "Çok eğlenerek geldiğim Ankara'da çok da güzel karşılandım" sözleriyle dile getirdi.



RUMELİ TÜRKÜSÜNÜ YENİDEN SESLENDİRDİ

Ses ve tanbur sanatçısı, bestekâr Hakan Dedeler, 'Şemsiyemin Ucu Kare' adlı yeni tekli çalışmasını yayımladı.

Sevilen Rumeli türküsünü seslendiren Hakan Dedeler, eserde aynı zamanda tanbur icrasıyla da yer alıyor. Yalın bir düzenleme anlayışıyla hazırlanan çalışma, geleneksel melodiyi günümüz anlayışıyla yeniden yorumluyor.