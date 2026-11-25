Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov'un en sevdiği yemek ortaya çıktı. Batrakov, Rus mutfağının geleneksel ev yemeklerinden biri olan patates zapekankayı seviyormuş. Yemek; patates püresi, kıyma, soğan, tereyağı, yumurta ve süt kullanılarak hazırlanıyor.

Ünlü futbolcu Türkiye'ye gelince en çok bu yemeğin hasretini çekiyormuş. Ünlü futbolcunun eşi Irina, Rus basınına yaptığı açıklamada kocasının isteği üzerine sık sık zapekanka yaptığını ama bir türlü onun istediği kıvamı tutturamadığını açıkladı.

Irina son çare olarak kendi annesini İstanbul'a çağırıp bu yemeği pişirtmiş. Rus yıldız, kayınvalidesinin pişirdiği yemeği çok beğenmiş. Şimdi kayınvalide ayda bir İstanbul'a gelip damadına bu yemeği pişiriyormuş.





KADINLAR İÇİN FAYDALI BİR PROJE

Son dönemde herkes kendince bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Kiminin amacı sadece dikkat çekip kendi reklamını yapmak. Ama bazılarının amacı gerçekten toplumsal bir fayda sağlamak... İşte o projelerden biri de 'Kadına Sağlık' projesi.

Amaç; kadınların yaşam kalitesini artırmak, sorunlarını çözebilmek. Bir podcast serisi haline getirilen proje, bugüne kadar 12 milyon kişiye ulaşmış, 5 ödül kazanmış. Proje ekip lideri Ayşenur Kökenli Paksoy kadınları mutlu etmenin kendilerini motive ettiğini söylüyor.



BİR BİLET BİR GELECEK

Öğrencilik zor iş. Hele üniversiteliyseniz. Farklı bir şehirde, imkansızlıklar içinde var olmaya çalışmak büyük sıkıntı. Tıp öğrencileri içinse bu durum daha da büyük dert... Organ nakil koordinatörleri ve doktorlardan oluşan

Ayda- 1Detoks isimli müzik grubu da bu durumu göz önünde bulundurarak harekete geçti. Sağlıkçılar, Türkçe rock ve pop şarkılardan oluşan repertuvarları ile yarın bir konser verecek.

Konserden elde edilecek tüm gelir ise Türk Böbrek Vakfı'nın Tıp Öğrencileri Burs Fonu'na kaynak oluşturacak. İmkanı ve zamanı olanlar bu etkinliği kaçırmamalı.



ONDAN JAMES BOND OLUR MU?

Son günlerde herkes yeni James Bond'u konuşuyor! Biliyorsunuz yeni isim Robert Pattinson oldu. Kimi onun klasik Bond özelliklerine sahip olmadığını savunuyor.

"Daha sert, daha karizmatik, daha ukala bir profil olmalıydı" diyor. Tamam Pattinson iyi oyuncu ama ben de onu eleştirenlerin tarafındayım. Bana sorsalar düşünmeden "Yeni Bond Tom Hardy olsun" derdim. Neyse, bekleyip sonucu göreceğiz.