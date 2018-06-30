Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Özlem Yılmaz Küçük > Bilinenin Aksine
ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK
30 Haziran 2018, Cumartesi ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Bilinenin Aksine

Kim demiş yazın payet olmaz diye!
Geçtiğimiz günlerde moda tasarımcısı bir arkadaşım, yaz davetlerinde payetin kesinlikle olmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Fikrimi ona da söyledim, sizinle de paylaşmak isterim. Aslında yaz ayları, yıldızların ışıltısını üzerinizde taşımanın tam sırası. Ancak bir şartla! Yazın yumuşak havasıyla uyum içinde olmak için soft tonlardaki payetli parçalardan destek alabilirsiniz. Nahif havanızın en ışıltılı halini vurgulayarak, gecenin yıldızı olmak hiç zor değil. Bu kuralı uygulayarak giyenlere benden bir alkış!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN