ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Kim demiş yazın payet olmaz diye!

Geçtiğimiz günlerde moda tasarımcısı bir arkadaşım, yaz davetlerinde payetin kesinlikle olmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Fikrimi ona da söyledim, sizinle de paylaşmak isterim. Aslında yaz ayları, yıldızların ışıltısını üzerinizde taşımanın tam sırası. Ancak bir şartla! Yazın yumuşak havasıyla uyum içinde olmak için soft tonlardaki payetli parçalardan destek alabilirsiniz. Nahif havanızın en ışıltılı halini vurgulayarak, gecenin yıldızı olmak hiç zor değil. Bu kuralı uygulayarak giyenlere benden bir alkış!