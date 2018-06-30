ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Tavi Gevinson'un takım ruhuna bayıldım. Gerek Prada imzalı büstiyer ve etek takımı, gerekse saç modeliyle enerji patlaması yaratmış. Davetten çıkacak ve gecenin kalan kısmında, üzerindeki ceket ve de clutch'ını atarak bir partide delice dans edecek gibi görünüyor.

Suki Waterhouse'nin Chanel imzalı tayyörünü nasıl buldunuz? 1950'lerden fırlamış gibi değil mi? Saç modeli ve ayakkabılarıyla da 50'lere gitmiş. Ancak, çantası hoşuma gitmedi.

Rosie Huntington-Whiteley, Gabriela Hearst imzalı takımıyla beyaz bir kuğu gibi. Maskülen takımını dengeleyen, omuzları açıkta bırakan romantik yaka detayıyla da son dönemin en hit görünümlerinden birinin altını çizmiş.

Naomi Watts'ın etek-bluz takımındaki 70'ler dokunuşunu sevdim. Attico marka bu takımla Watts, modadan anladığını kanıtlıyor. Haksız mıyım?