ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Yıllar önce tayyörler ve döpiyesler, kadınların şık giyim konusunda vazgeçilmeziyken, zamanla yerini farklı farklı akımlara bırakmış ve bu istisnasız takım ruhu bedenleri terk etmişti. Tabii moda yine tekerrür etti; takımlar, günlük hayatın ve gece davetlerinin başrol oyuncusu oldu. Hatta size bir tüyo vereyim; çok yakında tepeden tırnağa aynı deseni bir arada kullanacağız. Bluzden eteğe, ayakkabıdan çantaya kadar her detay; aynı renkte, aynı desende olacak. Hatta bikininizden gözlüğünüze, plaj çantanızdan telefon kılıfınıza kadar aynı desenleri bir arada kullanacaksınız. Yüksek modanın yeni lüks görünümü tıpkı bu şekilde olacak. Bu takıntılı durum, zamanla tüm kadınları ve erkekleri etkisi altına alacak; benden söylemesi!

Takım demişken, yalnızca pantolon-ceket ya da etek-ceket kombinlerinden bahsetmiyorum. Evet, hayatımıza bu şekliyle girdi ancak bluz, büstiyer, gömlek gibi üst giyim parçalarını aynı desende etek, şort ya da pantolonla birlikte kullanacağınız bir akımdan bahsediyorum. Akım diyorum çünkü bu modanın kısa süreli bir heves olarak kalmayacağı aşikar. Ayrıca geçtiğimiz aylarda, moda haftalarının sokak stillerinde ve ünlü stil sahibi isimlerin görünümlerinde sıkça karşılaştığımız 'kankasıyla birebir giyinme mottosu' çok sevilmiş olacak ki; bu takım ruhu geçtiğimiz günlerde Paris'te gerçekleşen Erkek Moda Haftası'nda da kendisini gösterdi. Yani hem kendi içinizde, hem de çevrenizdekilerle takım halinde olmak son dönemin en çarpıcı akımı.