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ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK
07 Temmuz 2018, Cumartesi ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

‘Evli ve çocukluyum’ demeyin

Sözüm yine erkeklere... 'Yaşım kaldırmaz' ya da 'Evli barklı, çocukluyum' demeyin. Size yakışan renklerle oynadığınız sürece, moda olan her şeyden, her yaşta nasibinizi alırsınız, net. Mesela bakınız o evli barklı, çocuklu cool adamlara: Geçtiğimiz günlerde 55 yaşına giren, Lily Rose Depp ve John Christopher'ın babası Johnny Depp, son dönemde ile boşanacakları iddia edilen , Blake Lively'nin eşi, James ve Inez'in babası Ryan Reynolds, Silas'ın babası Justin Timberlake ile Luna ve Miles'ın babası John Legend; tarzını en çok sevdiğimiz cool babalardan.

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