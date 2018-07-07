ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir kafede oturup gelen geçen insanların giyimlerini incelerken, erkeklerin nasıl tek tip göründükleri dikkatimi çekti. Hepsi aynı, nasıl da heyecansız... Madem ilginiz yok ya da styling konusunda başarısızsınız; yapmayın, etmeyin, biraz kadın sözüne kulak verin...

Öncelikle siyahları, koyuları, kasvetli desenleri, klasik kesimli kanvasları, bir jean-bir tişörtleri bir kenarı bırakın; işin içine biraz yaz, biraz moda, biraz da heyecan katın.

Bugüne kadar 'Ben tropik desen sevmem' diyen hiçbir erkeği görmedim. En klasik giyimli erkekler dahil, Hawaii desenlerine bayılır. O yüzden her erkeğin gardırobunda tropik desenli parçalardan birkaç tanesi olması gerekiyor. Palmiyelerin, ananasların, büyük yaprakların ve kocaman çiçeklerin enerjisine yatırım yapmak akıllı bir seçenek olacak.

Marin desenlerle de aynı hissiyatı yaratabilirsiniz. Lacivert, beyaz, kırmızı ve mavinin buluştuğu marin temasına yoğunlaşarak kendinizi şehrin ortasında bile tatil havası sokabilirsiniz. Ferahlık hissi veren marin desenlerle bezenmiş parçalar, hemen hemen her erkeğin hoşuna gidecektir.

Beyaz üstüne beyaz kombinlerle fark yaratabilirsiniz. Baştan ayağa beyaz parçalardan oluşacak bir kombin, çok trendy olacaktır.

Oversize kesimli üst ve alt modeller, cool hava yaratmak adına biçilmiş kaftan.

Tıpkı 90'larda olduğu gibi bu yaz da büyük logo baskılı parçalar çok moda. Kocaman logolu çantalar, tişörtler bu yazın en hitlerinden.

Yuvarlak ve büyük kare formlu gözlükler, erkek gözlüğü modelleri arasındaki trendler arasında.

Hasır detaylar revaçtayken, hasır şapkalar ya da hasırlı ayakkabı ve sandaletler de 2018 yaz ayları için doğru adım olacaktır.

Ugly sneakerslar yani kocaman çirkin spor ayakkabılar, rahatlığına aşırı düşkün erkekler için doğru tercih olacak.

Çanta olarak ise bir clutch, sırt veya bir bel çantası tercih edilebilir.

