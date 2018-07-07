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ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK
07 Temmuz 2018, Cumartesi ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Yeni keşif

42 BEDEN ŞIKLIĞI
Sağlıklı olmak önemli ama ille de 34 olacağız diye bir şey yok. Öyle kadınlar var ki çevrede, 42 beden ve üstü olmasına rağmen bir içim su. Bazı kadınlara kilo gerçekten yakışıyor ancak giyim kuşam konusunda pek de iç açıcı görünmüyorlar ne yazık ki. Son zamanlarda tasarımcıların bu konuya el atması muhteşem oldu! Bir tanesini de ben keşfettim ve zaman kaybetmeden paylaşmak istedim. Özlem Üregül'ün yarattığı Sofi&Sofi markası büyük beden kıyafetler içeriyor. Tasarımlar çok tarz; göz atmakta fayda var.

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