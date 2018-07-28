ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Yaz demek tatil, tatil demek renk demek.

Yılın renginin ultra violet yani morun en yoğun tonu olduğunu yazılarımda defalarca söylemiştim.

Veya herhangi bir renk ile ton sür ton yapmanın, yani aynı rengin farklı tonlarını giyinmenin sezonun doğru hareketlerinden olduğunu da...

Ancak burada bir dip not daha var.

Özellikle de tatil destinasyonlarında, plajlarda sizi olduğunuzdan çok daha dinamik gösterecek gökkuşağı renklerine görünümünüzde yer vermekte fayda var. En azından üç farklı rengi; çizgiler, floral desenler ya da geometrik şekillerle birlikte görünümünüze taşımak yazın en trendy hareketi olacaktır.

Moda yorumcuları, rengi bir yerde patlatırken, makyaj konusunda çok daha sakin davranmanız gerektiğini savunur.

Oysa bu renkli stilde; mavilerin, kırmızıların, pembelerin yoğunluğuna kırmızı rujunuzu da dahil edebilirsiniz. Bu renkleri üzerinizde patlatırken, kimse sizi görmezden gelemeyecek, hatta tüm gözler size çevrilecek.

Gökkuşağı renkleri en çok egzotik desenlere yakışıyor. Tropik havanızı biçimlendiren çoklu renkleri her parçada ve bir arada kullanmak mümkün. Göz yoracak mısınız? Belki evet.

Tek parçada kullanıp görünümünüzle bağırmamayı da tercih edebilirsiniz. Sizin yerinizde olsam; ayakkabıdan gözlüğe, etekten telefon kılıfına kadar tepeden tırnağa aynı deseni bir arada kullanma modelini benimser, gelecek sezon modasının ilk takipçilerinden biri olurdum.

Ayrıca, çoklu renklerin en iyi yorumcularından biri olan geometrik desenleri de göz ardı etmeyin.

Çizgiler de sizi modanın tam kalbine götürecek, tarzınıza kimse itiraz edemeyecek.

Başka mı? Dış giyim ve aksesuvarlar bir tarafa, tırnaklarınıza gökkuşağı renklerinden ojeler sürmek da iyi bir moda hareketi olabilir. Ayrıca göz makyajınızda da aynı kuralı benimseyebilirsiniz.

Abartılı gelebilir ama dudaklarınızda yaratacağınız gökkuşağı renkleri, eğlenceli yaz partileri için uygun olabilir. Ayakkabınızdan görünen çoraplarınız ya da iç çamaşırınızla, renklerin enerjisini içinizde hissedebilirsiniz.

