ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Kendall Jenner

Renkli, çizgili, vücudunu saran mini boy elbisesiyle görünümünü bir hamlede dinamik hale getirmiş. Çanta ve gözlük seçiminde çok da özenli davranmamış. Adeta, giyinmek için giyindiği bir günde, yorgun görünümünü kamufle eden Ralph Loren elbisesiyle oldukça dikkat çekici. Ayakkabıları ise Adidas.



Gigi Hadid

Her yaptığıyla, her giydiğiyle dünya basınına bomba gibi düşen Hadid, bu renkli cat woman havasıyla renklerin cazibesini tüm güzelliğiyle üzerinde taşıyor. Versace tulumuyla seksi bir araba yarışçısı gibi görünmüyor mu?