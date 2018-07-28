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ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK
28 Temmuz 2018, Cumartesi ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Stil Zoom

Kendall Jenner
Renkli, çizgili, vücudunu saran mini boy elbisesiyle görünümünü bir hamlede dinamik hale getirmiş. Çanta ve gözlük seçiminde çok da özenli davranmamış. Adeta, giyinmek için giyindiği bir günde, yorgun görünümünü kamufle eden Ralph Loren elbisesiyle oldukça dikkat çekici. Ayakkabıları ise Adidas.

Gigi Hadid
Her yaptığıyla, her giydiğiyle dünya basınına bomba gibi düşen Hadid, bu renkli cat woman havasıyla renklerin cazibesini tüm güzelliğiyle üzerinde taşıyor. Versace tulumuyla seksi bir araba yarışçısı gibi görünmüyor mu?

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