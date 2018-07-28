ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Moda arama motoru Lyst tarafından derlenen The Lyst Index, 2018'in ikinci çeyreğinin analizini yaptı. Google aramaları, Lyst sayfa görüntülemeleri ve aramaları, istek listesi kayıtları ve satın almalar da dahil olmak üzere çevrimiçi alışveriş davranışının geniş bir analizini temel alan araştırma; 12 bin tasarımcı ve 5 milyondan fazla müşterinin kaydını tutuyor. En Popüler 10 Ürün: Gucci logolu kemer, Fila Disruptor sneakers, Gucci mayo, Prada naylon bel çantası, Jacquemus Saudade elbise, Off-White kemer, Chanel kanvas espadril, Celine Edge güneş gözlüğü, Goat Whitney elbise, Balenciaga platform Crocs.