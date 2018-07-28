Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Özlem Yılmaz Küçük > Taze Taze
ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK
28 Temmuz 2018, Cumartesi ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Taze Taze

Moda arama motoru Lyst tarafından derlenen The Lyst Index, 2018'in ikinci çeyreğinin analizini yaptı. Google aramaları, Lyst sayfa görüntülemeleri ve aramaları, istek listesi kayıtları ve satın almalar da dahil olmak üzere çevrimiçi alışveriş davranışının geniş bir analizini temel alan araştırma; 12 bin tasarımcı ve 5 milyondan fazla müşterinin kaydını tutuyor. En Popüler 10 Ürün: Gucci logolu kemer, Fila Disruptor sneakers, Gucci mayo, Prada naylon bel çantası, Jacquemus Saudade elbise, Off-White kemer, Chanel kanvas espadril, Celine Edge güneş gözlüğü, Goat Whitney elbise, Balenciaga platform Crocs.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN