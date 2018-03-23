AYŞE ÖZYILMAZEL

Korkarım bu dizi dünyası erkeklerin aklını alıyor. Bari dizilerdeki erkekler elle tutulur olsa... Neredeyse yüzde 90'ı 'asarım keserim'ci, silahlı, atarlı, 'Vur beni, öldüüür!' çığlıkları atan, kadını ikinci sınıf ev dekoru gören karakterler...

Şimdi de dört bir yanımızı 'Çukur'dan çıkma erkek modeli sardı iyi mi! Ki bütün kız arkadaşlarım adına konuşuyorum, hiç hoş değil.

Geçen gün salı pazarındayım, adam kese kağıdına domates, kabak koyarken "Bu hayatın heyecanı meyecanı yok" diye mırıldanıyor.

Rap şarkılar dinleniyor, sağa sola 'Çukurdayız' yazılıyor, kadınlara 'Çukur kadını' muamelesi çekiliyor.

(Ki bir gün, dizinin kadınları nasıl da küçük gören bir bakışı olduğuna girip içinden geçmek isterim.) Böyle yelken kollar, her an patlamaya hazır bomba gibi bakışlar, eller havaya Yamaç dansına pozisyon almış gibi haller... Ne oluyor yahu!

Bu hayatın heyecanı meyecanı yokmuş.

Kardeşim sen önce işini gücünü doğru dürüst yap, evine barkına sahip çık, sevdiğin kadına hak ettiği gibi davran, sonra bakarız bu hayatın heyecanı meyecanı yok mu...

Hepiniz toptan mafyacık oldunuz başımıza.