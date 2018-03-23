AYŞE ÖZYILMAZEL

Ben bu sisteme bayıldım; hem hayallerini gerçekleştiriyorsun, hem de birilerinin hayatına dokunup topluma katkıda bulunuyorsun. Bu yeni nesil bağış sisteminin adı: SensinO. Amerika'da 10-12 yıldır uygulanan sistem, iş insanları Burç Avcı, Metin Şen, Murat Zorlu ve Ömer Avşar tarafından topraklarımıza getirilmiş. Webten ve akıllı telefon uygulamalarından ulaşabileceğiniz SensinO, şöyle bi' şey: Hayran olduğunuz ünlülerle, iş adamlarıyla, sporcularla bir araya gelebiliyorsunuz. Tuttuğunuz takımın soyunma odasına, favori dizinizin setine, sevdiğiniz sanatçının kulisine, film galalarına gidip onlarla vakit geçirip anılar yaratıyorsunuz.



HAYALLER SINIRSIZ

?SensinO tarafından yapılan açık artırma ile etkinliğe ödenecek ücret belirleniyor. Gelirin yüzde 80'i UNICEF, TOÇEV, KAÇUV ve Çocuk Eğitim Derneği gibi kurumlara bağışlanıyor. (Bence bütün dernekler bu sistemi kullanmalı.) Ocak ayında açılan SensinO'da bugüne kadar şöyle etkinlikler yapılmış:



İş insanı Hüsnü Özyeğin'le BJK maçını locadan izlemek (7500 TL)



'Survivor'da bir hafta misafir olmak (44 bin TL)



Üç kişi, Alex de Souza ile FB-CSKA basketbol maçını locadan izlemek (26 bin TL)



'O Ses Türkiye'ye çıkıp şarkı söylemek (7500 TL) Sırada Ayla Çelik'le stüdyoya girmek, 'İstanbullu Gelin'de oynamak, Güntekin Onay ile PlayStation keyfi ve Arzu Sabancı ile çay sohbeti gibi etkinlikler var. Dizi dünyasında ise en büyük talebi, atv'nin efsane dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Çukur'un 'Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil ile tanışmak görüyormuş, söyleyeyim. Bağış dünyasına bambaşka bir soluk, yenilik ve enerji getiren Sensin O'nun fikrine de, uygulanmasına da bayıldım. Hayallerde sınır yok; siz söyleyin, onlar gerçekleştirsin ve sizin hayalleriniz gerçekleşirken, hiç tanımadığınız birilerinin yüzü gülsün. Harika!