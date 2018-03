AYŞE ÖZYILMAZEL

Ziynet Sali, yurt dışına açılma çalışmalarında olan Hande Yener'e şöyle demiş: "Bir gazla, bir şarkıyla yurt dışına açılamazsınız." Yani o işler kolay değil, tek şarkıyla dünya starı olunmaz buyurmuş.

Ziynetciğim, tek şarkıyla dünya starı olunur, hem de nasıl olunur...

Misal, tek şarkıyla dünyayı sallayanlar listemde ilk aklıma gelenlerden yola çıkalım:

Los Del Rio- 'Macarena' Dee-Lite-'Groove is in the Heart' Vanilla Ice-'Ice Ice Baby' Sinead O'Connor-'Nothing Compares 2 U' Bobby McFerrin-'Don't Worry Be Happy' Kaoma-'Lambada' Daha bu listem uzar gider... Demek istemem şudur ki; tek şarkıyla dünya starı olunur ama bu, şarkıya bağlıdır. Ve sonra tanıtımına, reklamına, nerede kullanıldığına, şarkıya yapılan yatırıma vesaire...