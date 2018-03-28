AYŞE ÖZYILMAZEL

Akıllı telefon dünyasında birkaç gündür başımıza Get- Contact diye bir uygulama çıktı. Telefonuna indiriyorsun, Facebook üzerinden veya cep telefonundan kayıt oluşturuyorsun, sonra türlü türlü bilgiler ediniyorsun.

Uygulamanın, çeşitli telefon rehberlerinde hangi isimlerle kayıt edildiğimizi öğrendiğimiz bölümü pek tuttu tabii. Eh çünkü tanıştığımız ve telefonlarını aldığımız kişileri hatırlamak için rehberimize türlü türlü lakaplarla kaydediyoruz.

'Ebru Estetik', 'Ercan Kickboks', 'Pırıl Gümüşlük', 'Mertcan Ruh Hastası', 'Pis Yasemin' gibi gibi...

Peki beni nasıl kaydetmişler?

Hemen girdim tabii, kaçırır mıyım!

Kaderim rehberlerde de değişmemiş; çoğunlukla 'Ayşe Özyılmazer' olmuşum. O soyadımdaki son L, zaten hep R!

'Sabah Gazetesi Ayşe Özyılmazel' ikinci popüler kayıt.

'Ayşe Özyılmazel En Yeni'yi pek anlamış değilim çünkü 10 yıldır hattım aynı.

'Ayşe Özyılmazel 14 Ocak' diye kaydedilmiş olmamın sebebini bilen varsa bana söyleyiversin.

Fakat en sevdiğim kayıt şu oldu: 'Ayşe Özyılmazel Mimoza' Tabii ya ben bir Mimoza kızıyım; yaz geldi mi Gümüşlük'te Mimoza'ya yerleşir, Ekim'de çıkarım. Dünyada en sevdiğim, en huzur bulduğum, en yuvamda hissettiğim yerle birlikte anılmak pek hoşuma gitti doğrusu.