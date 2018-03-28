AYŞE ÖZYILMAZEL

Vatandaş plan yaparmış, Merkür gülermiş... Cuma günü köşemden 'Bodrum'a gidiyorum, sezonu açıp size bildireceğim' diye yazdım, gelin görün ki son dakikada evde kaldım!

Önce banka kartım kopyalandı, paralarım toptan gidip geri geldi. Ardından sebepsiz yere yol arkadaşım ablamın tansiyonu düştü, fenalıklar geçirdi.

Tam 'Engelleri aştık, her şeyi ayarladık gidebiliriz, o zaman haydi bavulları topluyoruz' derken, Bodrum'da yaşayan bir arkadaşım arayıp "Ayşe sakın gelmeyin.

Bütün kış böyle bir hava görmedik, 'fırtınam felaketim hasretim' durumundayız.

Ne elektrik var, ne su; uçuyor burası" deyince İstanbul'da kaldık.

İşte bütün bunlar hep Merkür gerilemesinin numaraları sevgili okurlar; teknolojik sorunlar, hırsızlıklar, sular seller, tatil planlarının bozulması vesaire...

O zaman ne yapıyoruz; önümüze peş peşe engeller çıkınca, durum okuması yapıp şartları zorlamıyoruz.

Önümüzdeki günlerde gider, Bodrum'un havasını bildiririm size.