AYŞE ÖZYILMAZEL

Ben bir MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) üyesiyim. Yıllardır bizler için çalışan tüm değerli kişilere, abilerimize, büyüklerimize emekleri için sonsuz teşekkür etmekle birlikte MSG'deki değişim hareketini desteklediğimi söylemek istiyorum.

Peki neden?

Çünkü kıymetli Garo Abi'miz (Mafyan) ve ekibi, 13 yıldır yönetimdedir ve artık her yönetimde olduğu gibi MSG için de yenilenmenin zamanıdır.

Yönetim yepyeni enerjiler taşıyan bir ekibe devredilmelidir.

Çünkü Candan Erçetin liderliğindeki değişim hareketinden hiçbir şekilde karşı tarafa saldırı yapılmamış, hakaret içeren sözler kullanılmamıştır. Yalnızca hangi konularda değişim yapacaklarını, çektikleri videolarla bize duyurmuş, bizi bilgilendirmiş ve seçimi bize bırakmışlardır.

Çünkü MSG'nin dijital ve teknolojik altyapısı yeniden yapılandırılacaktır.

Böylece üyelerin gelirleri artacak, tüm gelirler şeffaflaşacak, hakkaniyetli ve hızlı ödemeler yapılacaktır.

Çünkü müzisyenler, ancak haklarını aldıkları sürece şevkle ve coşkuyla üretmeye devam edebilir. Onların tek geçim kaynağı kalemleri, müzikleridir.

Çünkü MSG yönetiminin yaptığı tüm harcamaların nereye gittiğinin, kuruşu kuruşuna bize açıklanacağına dair söz verilmiştir.

Çünkü değişim hareketiyle tahsil edilecek telif geliri tutarının kat be kat artacağı garanti edilmiştir.

Çünkü burada taraf olup savaşmak, çatışmak değil; bütün üyeler için daha iyi bir gelecek kurulmasına destek olmak görevimdir.

Eminim ki; görüş ayrılıklarımız olsa da, herkesle sevgi ve gönül birliğimiz tam kalacaktır. Fikrini söylemek suç ya da ihanet değil, haktır.