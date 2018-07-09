AYŞE ÖZYILMAZEL

1. Dünya Kupası: Hıncalım (Uluç), '2018 Dünya Kupası, en rezil dünya kupası' dese de, benim gönlümde bu hafta bir numara. Peki neden? Bütün maçları tutturuyorum, futbol meraklısı arkadaşlarımla girdiğim iddiaları kazanıyorum da ondan. Belçika dedim Belçika, İngiltere dedim İngiltere, Hırvatistan dedim Hırvatistan, Fransa dedim Fransa...

Bu ne şansı acaba?

2. 'Ölümlü Dünya': Vizyondayken izlemediğime bin pişman olduğum film.

Gümüşlük'te kendi kendime bahçede sinema keyfi yapayım dedim, Bein Connect'in filmleri arasında görünce, Ali Atay filmi 'Ölümlü Dünya'yı izlemeye başladım. Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak ve Özgür Emre Yıldırım'lı kadrosuyla zekice yazılmış, zımba gibi oynanmış nefis bir kara komedi. Geç oldu ama tebrik ederim. Sonunu açık bırakmışlar, acaba ikincisi mi gelecek?

3. Yıldız Tilbe: Kendisi dört CD'lik 'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları' ile müzik listelerini dört bir yandan sardı. Geçen hafta Bodrum Hazine'deki Deniz Seki'nin doğum gününde, sahneyi ve tabii ki sosyal medyayı salladı.

Bodrum turu ile de magazin gündemini neşelendirdi.

4. Elif Yakarçelik: Nefis bir ses, su gibi, günbatımda uzaklara bakar gibi şarkılar.

Kendisiyle yeni tanıştım. Albümünün adı 'Geçici'. Şimdilik favori şarkımsa 'Darıldı Şans'.

Bir kulak verin.

5. Il Riccio: Ortalamanın oldukça üzerinde bir yeri tavsiye ediyorum, dikkat dikkat! Sonra 'Ayşe burası pahalı' mesajları atmayın.

Bir arkadaşımı ziyaret etmek için, Bodrum Cennet Koyu'ndaki Il Riccio Beach House'a gittim.

Öğlen restoranında yemek yedik. Napolili şef Giovanni Caiazzo, gerçek bir İtalyan yemeği şovu yaptı. El yapımı makarnaları ve tatlı büfesi, lezzet düşkünleri için tam bir Disneyland!

Meraklısına bildireyim.

Bu arada otele de bayıldım, pek romantik.