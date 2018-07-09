AYŞE ÖZYILMAZEL

Domates, biber, salatalık, bal-kaymak, karadutlor, tereyağı, pişi, simit, peynirler, reçeller, zeytinler, tereyağında sucuklar... Al sana serpme kahvaltı. Ki bizde kahvaltı=serpme kahvaltıdır.

Kültürümüzdür, bize özeldir, canımızdır.

Son yıllarda yükselen sağlıklı yaşam sevdası ise şehirli insanın serpme kahvaltıyla arasını açtı. Eh, serpme kahvaltı demek, fazladan yüzlerce kalori demek.

Otlu omlet, yanına domates-salatalık, çırpılmış yumurtanın yanında peynir ve avokado, taze meyveler ve badem sütüyle yapılan smoothie'ler, kızarmış ekşi mayalı ekmeğe sürülen avokado püresinin üzerine poşe yumurta tabakları, yeşil sebze suları moda oldu...

Hem daha az yiyorsun, hem tek tabakta işi bitiriyorsun, hem de vicdanını ferah tutuyorsun.

Biraz da kendini cool, modern, trendy hissediyorsun. Zaten böyle hissetmeyince, nedense kendini eksik hissediyorsun.

Alaçatı'da yemek yazarımız İdilika ve popüler mekanların iletişim danışmanı Esra Türker ile Gaia Otel'in içindeki Misk'te kahvaltı edip poşe yumurtalarımızı avokado ile eşleştirirken, serpme kahvaltı ile kişiye özel modern kahvaltı tartışması başladı.

İdilika serpmeci; Van kahvaltısını gururla anlata anlata bitiremiyor.

Esra ise iddialı; yeniyi kovalıyor, yeniyi savunuyor, "Serpme kahvaltı out" diyor da başka bi' şey demiyor.



ÇOĞU ORGANIK DEĞIL

Serpme kahvaltı; esasen kolay görünen, mekanları da zorlamayan bir sistem. Kalan ürünler, diğer masalara servis edilebiliyor mesela. Ücreti de kişi başı belirliyorsun. İşletme açısından temiz iş.

Ama birçok yerin serpme kahvaltısı, hazırlanışı açısından hijyenik değil. İyisi tabii ki baş tacı ancak iyisini yakalamak zor.

Mesela tabelasında 'köy kahvaltısı' yazan kahvaltıcıların yüzde 90'ı malzemelerini büyük marketlerden alıyor. Organik denen sebzeler de elbette organik değil; adı organik, yersen!

Tartışmamızın sonunda, "Serpme kahvaltı ölmez, sevdiklerinizle haftada bir gün oturduğunuz kahvaltı sofrasının tadına doyum olmaz. Ha bana sorarsanız en lezzetli kahvaltı, evde hazırladığın kahvaltıdır" diyerek konuyu bağlıyorum.

Hazır yeri gelmişken de, Türkiye'nin dört bir yanındaki en güzel kahvaltıları takip edebilmeniz için size Instagram'daki Gezerkenogrenen hesabını tavsiye ediyorum.