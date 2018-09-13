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AYŞE ÖZYILMAZEL
13 Eylül 2018, Perşembe AYŞE ÖZYILMAZEL

En güzel fotoğraf

Bu fotoğrafta dostluk var, paylaşmak var, mutluluk var, umut var... Bu fotoğrafta bir bebeğin sonsuz bir sevgiyle karşılanması var. Ben bu fotoğrafa aşık oldum sevgili okurlar... Önceki gece Songül Öden, Instagram'da Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in bebeklerinin doğumundan kareleri paylaştı. Ben en çok bu kareyi sevdim.
Songül Öden, Şebnem Bozoklu, Büşra Pekin, Enis Arıkan ve diğer arkadaşlarının Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in bebeklerine ilk bakışı...
Hepsi heyecanlı, gözleri dolu dolu...
Keşke her bebek dünyaya böylesine bir sevgiyle gelecek kadar şanslı olsa... Gerçek dostluk nasıl da güzel, nasıl da az bulunan bi' şey. Tecrübelerimizle, yaşaya yaşaya kendi seçtiğimiz ailemiz onlar. O yüzden çok kıymetli, en kıymetli...

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