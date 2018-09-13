AYŞE ÖZYILMAZEL

Kırmızı-gri elbiseli, kırmızı paltolu, gri-kırmızı eldivenli yeni THY personel üniformalarını siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama ben bayıldım! Abartısı yok, bana göre gelmiş geçmiş en iyi Türk Hava Yolları üniforma tasarımı... Eh tasarımı yapan İtalyan modacı Ettore Bilotte, kabin ekiplerini giydirme konusunda dünyaca ünlü. Daha önce İtalyan Alitalia ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Etihad Havayolları'nın üniformalarını tasarlamış.

Bazen insan, daha iyisini görmeden kötüyü fark edemeyebiliyor ya da sıradanı 'iyi' zannedebiliyor. THY kabin ekiplerinin eski lacivert kıyafetleri meğer ne kadar sıradan, kapalı ve renksizmiş. THY gibi dünyaca ünlü bir markaya bu yeni üniformalar pek yakıştı. Kusur bulacaksam, tasarımda tek sevmediğim; gri-beyaz arası renkteki mus çoraplar... Mus çorap giymek, sıkıntılı bir iştir; kendini ilkokul öğrencisi gibi hissedersin ve fena terletir. Uzun uçuşlarda hostesleri rahatsız edecektir.

Belki çoraptan vazgeçerler.

Zaten mus çorap, fena demode. Gerisi şahane...

Bu arada hosteslerin kırmızı elbisesinde gözüm kaldı, boyunu kısaltıp altına çizmeyi çektim mi harika olur! Ah şu kadınların her şeyi uyarlama sevdası yok mu... Huyumuz kurusun.