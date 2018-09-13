Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ayşe Özyılmazel > İstanbul konserlere doymuyor
AYŞE ÖZYILMAZEL
13 Eylül 2018, Perşembe AYŞE ÖZYILMAZEL

İstanbul konserlere doymuyor

Bütün yaz Bodrum'da olunca İstanbul'daki konserleri kaçırdım diye üzülmüştüm, yine yeniden bir şeye boşuna üzülmüşüm. Önümüzdeki iki hafta şehrimiz konserlere doymayacakmış meğer. Hemen bildiriyorum: Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Denizbank BKM Açıkhava Konserleri'nde bu akşam Anadolu Ateşi, cuma günü Kenan Doğulu, 18 Eylül Salı Erol Evgin, 19'unda ise ne olursa olsun kaçırmamaya yeminler ettiğim Sertab'ın Müzikali, 21 Eylül'de ise Edip Akbayram var.
Vadistanbul ise AVM'nin yanına kocaman bir konser alanı yapmış, her cumartesi akşamı bir büyük konser olacakmış. İlki bu cumartesi Ajda Pekkan'ın, ki biz altı-yedi arkadaş toplandık gidiyoruz. Sırayla diğer cumartesilerde Candan Erçetin, Teoman ve Edis konserleri olacakmış. Bunları da not ediyoruz.
Bir de haftaya Zorlu PSM'de fizy İstanbul Müzik Haftası var.
Selda Bağcan'dan Kenan Doğulu'ya, Athena'dan Mor ve Ötesi'ne, Şebnem Ferah'tan MFÖ'ye, Bülent Ortaçgil'den Kalben'e, müzikle ilgili söyleşilere, imza günlerine kadar dopdolu bir proje. Eh müzik ruhun gıdasıysa bunlardan birine gidersiniz artık.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN