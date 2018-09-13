AYŞE ÖZYILMAZEL

Bütün yaz Bodrum'da olunca İstanbul'daki konserleri kaçırdım diye üzülmüştüm, yine yeniden bir şeye boşuna üzülmüşüm. Önümüzdeki iki hafta şehrimiz konserlere doymayacakmış meğer. Hemen bildiriyorum: Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Denizbank BKM Açıkhava Konserleri'nde bu akşam Anadolu Ateşi, cuma günü Kenan Doğulu, 18 Eylül Salı Erol Evgin, 19'unda ise ne olursa olsun kaçırmamaya yeminler ettiğim Sertab'ın Müzikali, 21 Eylül'de ise Edip Akbayram var.

Vadistanbul ise AVM'nin yanına kocaman bir konser alanı yapmış, her cumartesi akşamı bir büyük konser olacakmış. İlki bu cumartesi Ajda Pekkan'ın, ki biz altı-yedi arkadaş toplandık gidiyoruz. Sırayla diğer cumartesilerde Candan Erçetin, Teoman ve Edis konserleri olacakmış. Bunları da not ediyoruz.

Bir de haftaya Zorlu PSM'de fizy İstanbul Müzik Haftası var.

Selda Bağcan'dan Kenan Doğulu'ya, Athena'dan Mor ve Ötesi'ne, Şebnem Ferah'tan MFÖ'ye, Bülent Ortaçgil'den Kalben'e, müzikle ilgili söyleşilere, imza günlerine kadar dopdolu bir proje. Eh müzik ruhun gıdasıysa bunlardan birine gidersiniz artık.