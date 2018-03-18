PELİN KAYA

Aslıhan Doğan'ın, Arda Turan ile nikahında ne giyeceği merak ediliyordu. Aslıhan, evde kıyılan bir nikah için doğru bir tercih yapmıştı. Nikah elbisesinin modelini yaşına göre ağır bulanlar da oldu, çok yakıştıranlar da. Yazın yapılacak düğünde giyeceği gelinlik şimdiden merak konusu.

Burcu Güneş'in yeni çıkardığı albümü 'Anadolu'nun Güneşi'nin kapak stylingi çok beğenildi. Jean ceketi ters giymesi farklı ve hoş bir detay olmuş.

'Kaybedenler Kulübü' filminin galasından gelen fotoğraflar çok konuşuldu. Filmin kadın oyuncuları Hande Doğandemir ve Merve Çağıran'ın kıyafetlerinin yanı sıra erkek oyuncuların özensiz kıyafetleri de anlaşılamadı ve beğenilmedi.

'Düğüm Salonu' filminin galasında Gonca Vuslateri çok beğenildi. Fiziğine uygun bir model ve çarpıcı bir renk seçmişti. Elbisenin kötü dikişleri göz tırmalasa da genel olarak görüntü çok hoştu. İrem Sak'ı ise tanımadım desem yeridir. Ya yüzüne bir şey yaptırmış ya da makyajı yüz ifadesini epey değiştirmiş. Gayet fit olup da bir elbiseyle nasıl kilolu görünüre de iyi bir örnek olmuş.

'Çocuklar Sana Emanet' filminin basın gösteriminde Hilal Altınbilek'in kıyafeti beğenilmedi ama kendisi dupduru güzelliğiyle gönülleri fethetmeyi başardı. Böylesi doğal bir güzelliği görmeyeli çok olmuş.

'Direniş Karatay' filminin galasında Burcu Özberk'in elbisesi beğenilmedi. Saç modeli ve ağır makyajı da işi kurtarmaya yetmedi. Ve sonrası Nefise Karatay'ın jilet gibi görüntüsünü görmek insana 'Ne varsa eskilerde var' dedirtti.