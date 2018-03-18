Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Pelin Kaya > Haftanın moda notları
PELİN KAYA
18 Mart 2018, Pazar PELİN KAYA

Haftanın moda notları

'ın, ile nikahında ne giyeceği merak ediliyordu. Aslıhan, evde kıyılan bir nikah için doğru bir tercih yapmıştı. Nikah elbisesinin modelini yaşına göre ağır bulanlar da oldu, çok yakıştıranlar da. Yazın yapılacak düğünde giyeceği gelinlik şimdiden merak konusu.
'in yeni çıkardığı albümü 'Anadolu'nun Güneşi'nin kapak stylingi çok beğenildi. Jean ceketi ters giymesi farklı ve hoş bir detay olmuş.
'Kaybedenler Kulübü' filminin galasından gelen fotoğraflar çok konuşuldu. Filmin kadın oyuncuları Hande Doğandemir ve Merve Çağıran'ın kıyafetlerinin yanı sıra erkek oyuncuların özensiz kıyafetleri de anlaşılamadı ve beğenilmedi.
'Düğüm Salonu' filminin galasında Gonca Vuslateri çok beğenildi. Fiziğine uygun bir model ve çarpıcı bir renk seçmişti. Elbisenin kötü dikişleri göz tırmalasa da genel olarak görüntü çok hoştu. İrem Sak'ı ise tanımadım desem yeridir. Ya yüzüne bir şey yaptırmış ya da makyajı yüz ifadesini epey değiştirmiş. Gayet fit olup da bir elbiseyle nasıl kilolu görünüre de iyi bir örnek olmuş.
'Çocuklar Sana Emanet' filminin basın gösteriminde Hilal Altınbilek'in kıyafeti beğenilmedi ama kendisi dupduru güzelliğiyle gönülleri fethetmeyi başardı. Böylesi doğal bir güzelliği görmeyeli çok olmuş.
'Direniş Karatay' filminin galasında Burcu Özberk'in elbisesi beğenilmedi. Saç modeli ve ağır makyajı da işi kurtarmaya yetmedi. Ve sonrası Nefise Karatay'ın jilet gibi görüntüsünü görmek insana 'Ne varsa eskilerde var' dedirtti.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN