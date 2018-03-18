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PELİN KAYA
18 Mart 2018, Pazar PELİN KAYA

#kötüleriblokla

Mina, Sinem, Liana, Zeynep, Burcu, Ayşe, Aslı, Jasmin, Beril, Melike, Eda... Hayatlarının baharında, hem de en mutlu anlarında elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan 11 can. Kaybedilen evlatlara, eşlere, dostlara gözyaşı dökerken bir yandan da da 'yasın kıyaslaması ve şekli olur'un dersini alıyorduk. Peki biz ne ara bu kadar kötü ve acımasız olduk? Yoksa o merak edilen 'ara' insanlığın varoluşu kadar eski mi? Hep vardı da bu kadar net mi göremiyorduk? Eskiden kapımızın zilini tanıdıklarımız çalardı; onların dışındakileri görmez, duymazdık. Şimdiyse sosyal medyayla tanımadığımız binlerce insan kapımızın önünde. Ve artık bu kötülüğün yüzüne kapılarımızı kapatıyoruz. Yeni terimle, kötülük kusan hesapların hepsini blokluyoruz.

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