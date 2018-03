PELİN KAYA

DİLEK HANİF: Bu sene En İyi Yardımcı Oyuncu Oscar'ını kazanan oyuncu Allison Janney, Akademi'nin özel partisinde Dilek Hanif smokin elbise tercih etti.

SELMA ÇİLEK: En iyi Film Oscar'ını kazanan 'The Shape of Water' filminin senaristi Vanessa Taylor'ın Oscar gecesi üzerinde, Selma Çilek imzalı bir elbise vardı.

BEGÜM BACCAL: Salı gecesi yayınlanan 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Arzu' karakterini canlandıran Tülin Özen'in giydiği kırmızı elbise, sosyal medyaya bomba gibi düştü.

ASLIHAN KARAHAN: Yine aynı dizide 'Pelin' karakterini camlandıran Bade İşçil'in giydiği Aslıhan Karahan imzalı tulum da en az kırmızı elbise kadar beğenildi. Gonca Vuslateri'ni de son filminin galasında giydirmesiyle marka bu hafta büyük sükse yaptı.