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PELİN KAYA
01 Nisan 2018, Pazar PELİN KAYA

Çirkinler kapışması

Şu ara 'dad sneakers'larla 'ugly sneakers'ların dönemi. Yani rahat, büyük, kaba ve çirkin modellerin devri. Bu akımda şu an en başı çeken ise, Balenciaga'nın Triple S modeli. Öyle popüler ki 840 dolar olan fiyatı, uyanık sitelerde 1500 dolara kadar çıkabiliyor.
Çünkü bulunması, ulaşılabilmesi baya zor. Şayet markanın yurt dışı mağazalarına gidip başka şeyler satın almışsanız, başka bir müşteri için ayrılan ayakkabılar bir anda sizin olabiliyor. Triple S'ler gibi bir anda popüler olan bir diğer ayakkabı da 'un Archlight modeli. Öyle büyükler ki, ayak bileğiniz biraz kalınsa yakışması mümkün değil. Çok zor modeller ama sosyal medyanın dayattığı 'Alın' komutuna karşı koymakta bir o kadar zor.

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