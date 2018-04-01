PELİN KAYA

Bu yazıyı yazarken MBFWI Fall 2018 defileleri hâlâ devam ettiği için, detaylı listem haftaya pazara kalıyor. Bu haftanın en dikkat çeken markası ise Prada oluyor. Markanın, yolculuğun her etabı için seçilen özel ürünlerinin orjinal bir enstelasyonla sunulduğu gezici projesinin dördüncü durağı İstanbul. Durak, 4 Nisan tarihine kadar İstinyepark Rotunda alanında ziyarete açık olacak.

Bu özel koleksiyon için verilen Silver Line davetinde tüm dikkatleri; ünlü yıldızlarımız Saadet Işıl Aksoy, Yasemin Kay Allen ve Tuba Büyüküstün çekti. Markanın, verdiği partilerde seçtiği ünlü isimleri özel olarak giydirmesi baya ses getiriyor.

Her defasında titizlikle seçtiği ünlü isimler de çok yerinde oluyor.

Ama koleksiyon zor bir koleksiyon olunca ortaya karmaşık bir görüntünün çıkması da kaçınılmaz oluyor tabii.