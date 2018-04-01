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PELİN KAYA
01 Nisan 2018, Pazar PELİN KAYA

Hepimiz Hollywood yıldızıyız

Dijital dünyamızda yeni trendimiz, aplikasyonu. Sırrı ne mi? Sizi en güzel şekilde göstermesi. Öyle eskisi gibi, paylaşım yapmadan önce yüzünüzün her bölgesine ayrı filtre uygulamanız gerekmiyor. Üstelik en fazla 20 saniyenizi alıyor. Tek bir dokunuşla en az 10 yaş gençleşip en kusursuz estetik ameliyatı yaptırmış gibi görünüyorsunuz. Yüzünüze olabilecek en güzel ışık veriliyor, gözler hafif çekikleşiyor. Yanak üstüne dolgu yapılıp dozunda da makyaj uygulanınca adeta Hollywood yıldızlarının kırmızı halı görüntüsüne kavuşuyorsunuz. Aynı doktorun elinden çıkma gibi görünen suratlar artık yerini aynı filtreden çıkma suratlara bıraktı. Eskiden estetik doktorlara fotoğraf gösterip 'Buna benzemek istiyorum' denirdi ya, işte o da geride kaldı. Artık danışanlar, Faceapp uygulamalı kendi fotoğraflarıyla geliyorlarmış!

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